Wéinst Ausruffe vum Krichsrecht Fréiere südkoreanesche President Yoon zu liewenslaangem Prisong verurteelt

De fréiere südkoreanesche President Yoon Suk Yeol ass wéinst dem Ausruffe vum Krichsrecht 2024 zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn.
Update: 19.02.2026 08:52
Der frühere südkoreanische Präsident Yoon ist wegen der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts vor gut einem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Yoon wurde von einem Gericht in Seoul wegen der "Anführung eines Aufstands" schuldig gesprochen.
De fréiere südkoreanesche President Yoon Suk Yeol
© POOL/AFP/Archiv

De Yoon wier wéinst der “Leedung vun engem Opstand” schëlleg gesprach ginn, sot de Riichter Ji Gwi Yeon en Donneschdeg zu Seoul. De Yoon hat den 3. Dezember 2024 am Kader vum Sträit ëm de Budget temporär d’Krichsrecht ausgeruff a Südkorea domat eng politesch Kris ausgeléist.

De Yoon hätt Zaldote bei d’Parlamentsgebai geschéckt, fir seng politesch Géigner roueg ze stellen, sot de Riichter Ji. Zil wier et gewiescht, “d’Parlament fir en immensen Zäitraum ze paralyséieren”. D’Verhänke vum Krichsrecht hätt “enorm sozial Käschte” matsechbruecht, huet de Riichter nach betount. Et géinge kaum Unzeechen dofir, “datt den Ugeklote Regret gewisen huet”.

D’Uklo hat d’Doudesstrof fir de Yoon gefuerdert. Den deemolege President wier vu “Muechtgier mam Zil vun enger Diktatur an laangfristeger Herrschaft” ugedriwwe gewiescht, hat de Parquet an hirem Schlussplädoyer Mëtt Januar erkläert. D’Verdeedegung hat d’Onschold vum Yoon betount.

De Yoon war viru gutt engem Mount wéinst Behënnerung vun der Justiz a weideren Ugklopunkten am Zesummenhang mam Ausruffe vum Krichsrecht zu fënnef Joer Prisong verurteelt ginn. De Yoon hätt d’Ermëttler doru gehënnert, hie festzehuelen.

