De fréieren Direkter vum FBI James Comey ass wéinst Menacë géint d'Liewe vum US-President Donald Trump ugeklot ginn, esou den Todd Blanche, deen aktuell d'Geschécker am Justizministère leet, en Dënschdeg.
De Comey, deen den Trump ëmmer nees ëffentlech kritiséiert, gouf wéinst enger Mordmenacë géint de President, déi iwwer all d'Bundesstaate gaangen ass, ugeklot, esou de Blanche viru Reporter. Eng Jury aus dem Bundesstaat North Carolina hätt d'Uklo erhuewen, heescht et weider aus dem US-Justizministère.