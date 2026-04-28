RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

US-JustizministèreFréieren FBI-Direkter wéinst Menacë géint d'Liewe vum Donald Trump ugeklot

RTL mat AFP
Wéinst "Menacë géint d'Liewen an der kierperlecher Integritéit vum President vun den USA" gouf den James Comey elo ugeklot.
Update: 28.04.2026 22:54
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archiv/Dia Dipasupil

De fréieren Direkter vum FBI James Comey ass wéinst Menacë géint d'Liewe vum US-President Donald Trump ugeklot ginn, esou den Todd Blanche, deen aktuell d'Geschécker am Justizministère leet, en Dënschdeg.

De Comey, deen den Trump ëmmer nees ëffentlech kritiséiert, gouf wéinst enger Mordmenacë géint de President, déi iwwer all d'Bundesstaate gaangen ass, ugeklot, esou de Blanche viru Reporter. Eng Jury aus dem Bundesstaat North Carolina hätt d'Uklo erhuewen, heescht et weider aus dem US-Justizministère.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.