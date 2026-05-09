RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Parad zu MoskauPutin vergläicht Kampf géint Ukrain mat Krich géint Nazi-Däitschland

RTL mat AFP
Bei der Commemoratiounsfeier fir un d'Enn vum Zweete Weltkrich z'erënneren, huet de russesche President vun engem "aggressive" Géigner geschwat, dee vun der ganzer Nato géing ënnerstëtzt ginn.
Update: 09.05.2026 13:30
D'Parad op der Rouder Plaz war déi Kéier manner grouss opgezunn
D'Parad op der Rouder Plaz war déi Kéier manner grouss opgezunn
© IGOR IVANKO/AFP

Wärend der dräi Deeg laanger Wafferou, déi op Bedreiwe vum US-President Donald Trump zustane komm ass, huet Russland zu Moskau un d'Enn vum Zweete Weltkrich an d'Victoire iwwer Nazi-Däitschland erënnert. Déi Kéier war, fir déi éischte Kéier zanter 20 Joer, kee Krichsmaterial wéi Panzeren oder Rakéiten opgefuer ginn.

A senger Ried virun e puer honnert Zaldote sot de Wladimir Putin, déi Rout Arméi hätt eng grouss Leeschtung erbruecht am Zweete Weltkrich a wier domat eng Inspiratioun fir d'Militär vun haut. Hie wier déif iwwerzeegt, dat hir Saach "gerecht" wier, sou de russesche President weider. Donieft huet de Putin de Kampf géint d'Ukrain mam Krich géint Nazi-Däitschland verglach. Den haitege Géigner wier "aggressiv" a géif vun der "gesamter Nato" ënnerstëtzt ginn.

Un der Parad, déi ënner strenge Sécherheetsmesuren ofgehale ginn ass, huet och de Verdeedegungsminister Andrej Beloussow deelgeholl, deen ënnert anerem och nordkoreaneschen Zaldote fir hiren Asaz an der Ukrain Merci gesot. No 45 Minutte war d'Parad eriwwer. Reporter vun der AFP soten, datt am Zentrum vun der russescher Haaptstad de mobillen Internet net funktionéiert hätt an datt déi meeschte Stroosse wéi ausgestuerwe waren.

Och d'Zuel vun den internationale Gäscht huet sech a Grenze gehalen. Nëmmen d'Staatscheffen aus Belarus, Usbekistan, Kasachstan, Laos a Malaysia waren op Moskau gereest. Virun der Parad hat de Wladimir Putin de slowakesche Regierungschef Robert Fico empfaangen.

Liest dozou och:

Déi russesch Haaptstad virun de Feierlechkeete vum 9. Mee
Russland-Ukrain-Konflikt
Kiew a Moskau confirméiere Wafferou

Am meeschte gelies
Accident zu Eschduerf
Instruktioun wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“
Luc Frieden iwwert Tripartite-Agenda
"Den Index ass a Stee gemeesselt"
Video
58
Hantavirus
"Keen neie Covid-19" - WHO a Lëtzebuerger Inspection Sanitaire ginn Entwarnung
Video
E Freideg am Nomëtteg
Prisonéier zu Schraasseg leet express Feier - konnt geläscht ginn
D'Gemeng deelt mat um 18 Auer
Zu Wolz ass d'Stroumpann behuewen
Weider News
No Ausbroch vun Hantavirus
Croisièresschëff "Hondius" ënnerwee a Richtung Teneriffa
Ënnert anerem beim Duerf Arnoun huet Israel attackéiert
Südlibanon
Israeelesch Attacke géint d'Hisbollah
Eng Waff ausgestallt op der Defence24 Days Sécherheetskonferenz zu Warschau, bei där wichteg Militäresch Féierungspersonal ewéi och Vertrieder vun der NATO an der EU present sinn.
Fréieren NATO-Generalsekretär
Anders Fogh Rasmussen gesäit en "Zerfall vun der NATO"
Déi russesch Haaptstad virun de Feierlechkeete vum 9. Mee
Russland-Ukrain-Konflikt
Kiew a Moskau confirméiere Wafferou
Kritt Geldwäsch a Bedruch reprochéiert
Rumänesch Staatsbiergerin u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Eurobarometer
EU-Bierger gesi Situatioun am Noen Osten als Erausfuerderung, Logement Haaptthema zu Lëtzebuerg
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.