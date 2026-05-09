Dat hollännescht Croisièresschëff "Hondius", op deem de geféierlechen Hantavirus ausgebrach ass, gëtt e Sonndeg de Moien op Teneriffa erwaart. Hei sollen d'Passagéier kënne vu Bord goen. Dës ginn dann ënnersicht a mussen a Quarantän. Aktuell hätten awer keng Passagéier méi Krankheetssymptomer.
Déi spuenesch Inneministesch huet iwwerdeems annoncéiert, datt ewell Rapatriementsvollen a Richtung USA, Groussbritannien a fënnef europäesch Länner virgesi wieren. En Deel vum Equipage soll allerdéngs u Bord vum Schëff bleiwen, dat duerno an Holland fiert.
En Vue vun der Arrivée vum Schëff op de Kanaren ass och de Chef vun der Weltgesondheetsorganisatioun ënnerwee dohin.