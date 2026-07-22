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Studenteprotester huelen zouIndesch "Kakerlake-Beweegung" erhéicht den Drock op Modi-Regierung

RTL mat AFP
Zanter e puer Deeg protestéiert eng Studentebeweegung géint déi indesch Regierung wéinst Mëssstänn am Bildungssystem. E Mëttwoch hunn Dausenden Demonstranten eng zentral Plaz zu Nei Delhi blockéiert.
Update: 22.07.2026 16:05
Indesch "Kakerlake-Beweegung" erhéicht den Drock op Modi-Regierung
Zanter e puer Deeg protestéiert eng Studentebeweegung géint déi indesch Regierung wéinst Mëssstänn am Bildungssystem

Bei hirem Protest géint Mëssstänn am Bildungssystem an Indien hunn Unhänger vun der sougenannter Kakerlake-Partei (CJP) den Drock op d'Regierung vum Ministerpresident Narendra Modi erhéicht. D'Demonstranten, déi e Récktrëtt vum Bildungsminister Dharmendra Pradhan fuerderen, hu sech e Mëttwoch geweigert, e Plaz am Zentrum vun der indescher Haaptstad Nei Delhi ze verloossen. Korrespondente vun der Noriichtenagence AFP no ass de Grupp vun Demonstranten am Laf vum Dag op e puer dausend Mënsche gewuess.

D'Ënnerstëtzung fir d'CJP huet sech och op aner Regiounen ausgebreet. Zu Mumbai, Bengaluru a Goa war et och Protester ginn. Den Oppositiounsféierer Raul Gandhi, dee bei Protester géint Mëssstänn am Bildungssystem festgeholl gi war, ass mëttlerweil nees op fräiem Fouss.

"Mir wäerten (d'Plaz) Jantar Mantar net verloossen, bis den Dharmendra Pradhan demissionéiert", sot de CJP-Spriecher Ashutosh Ranka virun euphoriséierten Unhänger. Ënnert den Demonstrante si vill Studenten. Si hunn en Dënschdeg e grousse Réckhalt an Ënnerstëtzung vun den Oppositiounsparteie krut.

Den Oppositiounsféierer Gandhi huet vun der Regierung eng Entschëllegung fir dat haart Virgoe vun der Police géint zéngdausenden Demonstranten e Méindeg gefuerdert. Do war et zu Nei Delhi zu uergen Zesummestéiss tëscht der Police an Demonstrante komm, woubäi eng Dose Mënsche blesséiert goufen. Mënscherechtsgruppen hunn der Police virgeheit, iwwerméisseg Gewalt ugewannt ze hunn.

De Gandhi hat en Dënschdeg fir d'éischt eng Marche vun Deputéierte bis bei d'Residenz vum Modi ugefouert. Do war et dann zu enger Sëtzblockad komm, bei där d'Demonstranten "Fort mam Modi!" a "Mir wëlle Gerechtegkeet" geruff hunn. Méi spéit hunn AFP-Reporter gesinn, wéi de Gandhi an anere Participanten an engem Bus fortbruecht goufen. Méi spéit gouf en dann nees fräigelooss an e Mëttwoch war en nees am Parlament.

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Ugefaangen haten d'Protester wéinst Mëssstänn am Bildungssystem. Méi wéi zwou Millioune Medezinsstudenten hu missen eng Prüfung widderhuelen, well d'Aufgaben virum urspréngleche Datum bekannt gi waren. Dozou ware Probleemer beim Online-Bewäertungssystem komm, dat genau sou vill Schülerinnen a Schüler betraff huet.

Gréissten Undreiwer vun der Protestbeweegung ass zanterhier d'Kakerlake-Partei CJP, déi antëscht op de soziale Medie schonn iwwer zwou Millioune Follower huet. Den Numm geet op e Kommentar vum Ieweschte Riichter Surya Kant zréck, dee jonk Regierungskritiker wärend enger Unhéierung als "Kakerlaken" a "Parasitten" bezeechent hat.

Den Educatiounsminister Pradhan hat en Dënschdeg Verännerungen an Aussiicht gestallt. D'Regierung wier de Mënsche "Reformen a Recheschaft schëlleg", huet hien online geschriwwen. "Genau dat wëll eis Reigerung och weiderhi liwweren."

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