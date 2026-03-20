D’Fest Eid-al-Fitr, och “Zockerfest” genannt, ass eent vun de wichtegsten am Islam a markéiert d’Enn vum Faaschtemount Ramadan. Datt d’Jerusalemer al-Aqsa-Moschee ausgerechent um Freideg zougemaach gëtt, begrënnen déi israeelesch Autoritéite mat Sécherheetsbedenken. Vu palästinensescher Säit heescht et awer, d’Mesurë wieren e Virwand, fir Restriktioune géint d’Palästinenser auszewäiten.
An de Stroosse vun der Alstad vu Jerusalem hu sech moies honnerte gleeweg Mosleme versammelt, fir esou no wéi méiglech um hellege Site ze bieden. D’Police ass zum Deel mat Gewalt géint dës virgaangen an huet och Tréinegas agesat. D’al-Aqsa-Moschee ass am Islam déi drëttwichtegst Moschee, direkt no der al-Haram-Moschee zu Mekka an der Prophetemoschee zu Medina.