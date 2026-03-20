RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Um leschten Dag vum RamadanIsraeelesch Autoritéite blockéieren Accès zu Al-Aqsa-Moschee, Tréinegas agesat

RTL Lëtzebuerg
Fir déi éischte Kéier zanter 1967 hunn déi israeelesch Autoritéiten um leschten Dag vum Ramadan d'Al-Aqsa Moschee zu Jerusalem zougemaach.
Update: 20.03.2026 10:55

D’Fest Eid-al-Fitr, och “Zockerfest” genannt, ass eent vun de wichtegsten am Islam a markéiert d’Enn vum Faaschtemount Ramadan. Datt d’Jerusalemer al-Aqsa-Moschee ausgerechent um Freideg zougemaach gëtt, begrënnen déi israeelesch Autoritéite mat Sécherheetsbedenken. Vu palästinensescher Säit heescht et awer, d’Mesurë wieren e Virwand, fir Restriktioune géint d’Palästinenser auszewäiten.

© Mostafa Alkharouf / ANADOLU / Anadolu via AFP

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An de Stroosse vun der Alstad vu Jerusalem hu sech moies honnerte gleeweg Mosleme versammelt, fir esou no wéi méiglech um hellege Site ze bieden. D’Police ass zum Deel mat Gewalt géint dës virgaangen an huet och Tréinegas agesat. D’al-Aqsa-Moschee ass am Islam déi drëttwichtegst Moschee, direkt no der al-Haram-Moschee zu Mekka an der Prophetemoschee zu Medina.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.