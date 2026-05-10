RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Virun der Côte vu QatarTransportschëff vun onbekanntem Projektil getraff ginn

RTL mat AFP
Nordëstlech vun Doha ass e Sonndeg de Moie fréi d'Schëff beschoss ginn. U Bord soll e klengt Feier ausgebrach sinn. Wie geschoss huet, ass nach onkloer.
Update: 10.05.2026 13:11
© GIUSEPPE CACACE/AFP

Ronn 23 Séimeile virun der Küst vun Doha ass e Sonndeg en Transportschëff vun engem onbekannte Projektil getraff ginn. Dat mellt déi brittesch Autoritéit fir maritim Sécherheet UKMTO. U Bord wier e klengt Feier ausgebrach, dat awer séier ënner Kontroll gewiescht wier. Blesséierter oder Affer si keng gemellt, an och keng Ëmweltschied. De Verdeedegungsministère aus dem Qatar huet den Tëschefall confirméiert.

Zum Virfall um fréie Sonndegmoien ass et komm, nodeems déi iranesch Revolutiounsgardë gedreet haten, US-amerikanesch Transporter an der Regioun wëllen unzegräifen. All Attack op iranesch Tanker oder aner Schëffer géife mat haarde Géigeschléi géint amerikanesch Ariichtungen an der Regioun a géint feindlech Schëffer bestrooft ginn, war e Samschdeg op den iranesche Staatsmedië gemellt ginn.

D'USA haten e Freideg zwee iranesch Schëffer ugegraff. Schonn an der Nuecht do virdru war et an der Strooss vun Hormus zu anere Gefechter komm gewiescht.

Dronenattack am Kuwait

Trotz der ausgeruffener Wafferou ass de Kuwait vun Dronen attackéiert ginn. D'Arméi hätt e Sonndeg de Moien an hirem Loftraum eng Rei feindlech Dronen entdeckt an drop reagéiert, heescht et aus dem Verdeedegungsminstère. Et gëtt ugeholl, dass d'Dronen aus dem Iran komm sinn. Weider Detailer sinn net genannt ginn.

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
NATO-Responsabele Boris Ruge
"Europa huet vläicht nach fënnef Joer"
Audio
Zeienopruff gestrach
Den 42 Joer ale Mann ass nees doheem
All Guddes
De Prënz Charles feiert säi 6. Gebuertsdag
Fotoen
Gedenken un d'Affer vum Zweete Weltkrich
Zu Housen ass de Memorial Parc ageweit ginn
Audio
Fotoen
1
Weider News
D'Hondius ass op Teneriffa ukomm, dierf awer net am Hafen uleeën
Kanaresch Inselen
Vun Hantavirus betraffent Croisièresschëff virun Teneriffa ukomm
Jonker rekrutéiert fir Brandstëftung, Sabotage an Terrorismus
Ukrain-Krich: Landesverrot fir 200 Dollar
Video
Archivfoto
USA
Um Fluchhafe vun Denver ass beim Depart e Fliger mat engem Mënsch kollidéiert
Ungarn
Pro-europäesche Premier Peter Magyar vereedegt
3
D'Parad op der Rouder Plaz war déi Kéier manner grouss opgezunn
Parad zu Moskau
Putin vergläicht Kampf géint Ukrain mat Krich géint Nazi-Däitschland
No Ausbroch vun Hantavirus
Croisièresschëff "Hondius" ënnerwee a Richtung Teneriffa
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.