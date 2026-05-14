RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Récktrëtt vum VerdeedegungsministerLettesch Regierung ass an der Kris, Premierministesch annoncéiert hire Récktrëtt

RTL Lëtzebuerg
D'Defense vum eegene Loftraum géint Dronen huet zu enger politescher Kris a Lettland gefouert.
Update: 14.05.2026 12:11
Déi lettesch Premierministesch Evika Silina Enn Abrëll beim Sommet vum EU-Conseil op Zypern.
Déi lettesch Premierministesch Evika Silina Enn Abrëll beim Sommet vum EU-Conseil op Zypern.
© YVES HERMAN/AFP

Déi lettesch Regierungscheffin Evika Silina huet nom Broch vun der Regierungskoalitioun hire Récktrëtt annoncéiert. Déi liberalkonservativ Silina huet domat Konsequenze gezunn, nodeems hire progressive Koalitiounspartner schonn annoncéiert huet, net méi wëllen an där Koalitioun ze bleiwen.

Ausléiser vun dëser Kris ass de Récktrëtt vu Verdeedegungsminister. Dee kënnt aus der Partei vum progressive Koalitiounspartner an ass zeréckgetrueden no Incidenten mat Dronen am lettesche Loftraum, déi eng gréisser innepolitesch Debatt ausgeléist hunn iwwer d'Sécherheet vum Land. De Minister wier wuel zeréckgetrueden op erhieflechen Drock vun der Premierministesch. Bannent der Koalitioun war de Sujet wéi ee mat där Verletzung vum Loftraum misst ëmgoen, och e Sträitpunkt.

Am meeschte gelies
Streck tëscht Iechternacherbréck a Bollenduerf nees op
2 liicht Blesséierter bei Groussbrand an Handwierkerzenter OT Weilerbach
Video
Still an Dëscher an d'Musel geheit
Zu Réimech gouf e Passagéierschëff vandaliséiert
Fotoen
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
20
Coupe am Futtball
Rouspert an Déifferdeng stinn no Victoire am Eelefmeterschéissen an der Finall
Audio
Fotoen
5
Italien
Brasilianesch Nonn erdronk bei Rettungsaktioun viru Sizilien
Weider News
De Mario Draghi bei der Éierung mam Karlspräis. Am Hannergrond de Grand-Duc Guillaume an de Jean-Claude Juncker.
Fir seng Verdéngschter wärend der Euro-Finanzkris
Fréieren EZB-Chef Mario Draghi mam Karlspräis geéiert
Protester zu Jerusalem géint déi israeelesch Regierung.
Israel
Regierung mécht Wee fräi fir Neiwalen
E Sécherheetsmann vum philippinnesche Senat a Positioun virum Gebai, nodeem arméiert Männer an dëst agedronge waren.
Ee Verdächtege verhaft
Am Senat zu Manila si Schëss gefall
De chineesesche Staatschef Xi jinping an den US-President Donald Trump bei offizielle Staatsbanquet zu Peking.
US-Staatsvisitt zu Peking
USA a China kéinte "Wuel vun der ganzer Welt virubréngen", esou Xi Jinping
Philippinnen
Ëmstriddenen Ex-Policechef am Viséier: Senat no Schëss am Lockdown
De Mario Draghi bei der Éierung mam Karlspräis. Am Hannergrond de Grand-Duc Guillaume an de Jean-Claude Juncker.
Fir seng Verdéngschter wärend der Euro-Finanzkris
Fréieren EZB-Chef Mario Draghi mam Karlspräis geéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.