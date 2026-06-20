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Wafferou hält netLibanesesch Medie melle fënnef Doudesaffer bei israeeleschen Attacken

AFP, iwwersat vun RTL
D'USA hu réischt e Freideg annoncéiert, dass Israel an d'Hisbollah sech op eng Wafferou gëeenegt hätten.
Update: 20.06.2026 08:25
© KAWNAT HAJU/AFP

Israel soll trotz enger Eenegung op eng Wafferou mat der Hisbollah Loftugrëffer op Ziler am Süde vum Libanon geflu sinn. Der libaneesescher staatlecher Noriichtenagence NNA no wiere fënnef Persounen ëm d'Liewe komm. Israel hätt eppes iwwer eng Dosen Ziler bombardéiert. Dräi Persoune wieren zu Arab Salim gestuerwen, ee weidert Doudesaffer wier zu Deir Sahrani ze bekloen an et wier eng Persoun gestuerwen, déi vun enger Dron getraff gouf, wéi si op engem Moto ënnerwee war.

Eréischt e Freideg haten d'USA gemellt, dass Israel an d'Hisbollah, déi jo vum Iran ënnerstëtzt gëtt, sech op eng Wafferou gëeenegt hunn.

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