RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Keir Starmer ënner DrockBrittesch Medie gi vu Récktrëtt um Méindeg aus

RTL Lëtzebuerg
Iwwer 100 Labour-Deputéiert, dat ass ronn e Véierel vun der Fraktioun, hunn ëffentlech de Récktrëtt vum Starmer gefrot.
Update: 21.06.2026 07:36
De brittesche Premier ass mat historesch schlechte Sonndage-Wäerter konfrontéiert
© PETER MACDIARMID/AFP

A Groussbritannien ginn esouwuel d'Zeitung "The Observer", wéi och "The Telegraph" dovunner aus, datt den ugeschloene brittesche Premier Keir Starmer e Méindeg zrécktrëtt. De Regierungschef wier no Gespréicher mat Ministeren, Beroder a Gewerkschaftler zur Conclusioun komm, datt hien net méi op 10 Downing Street ze hale wier, huet "The Observer" e Samschdegowend geschriwwen. E Regierungsvertrieder huet d'Meldung allerdéngs zréckgewisen an erkläert, de Premier géif sech op seng Aarbecht konzentréieren.

Iwwer 100 Labour-Deputéiert, dat ass ronn e Véierel vun der Fraktioun, hunn ëffentlech de Récktrëtt vum Starmer gefrot. D'Partei - a besonnesch eben de Partei- a Regierungschef Keir Starmer - stinn no battere Verloschter bei de Kommunalwalen, Récktrëtter vu wichtege Ministeren wéinst dem Féierungsstil vum Premier an historesch schlechte Sondagewäerter fatzeg ënner Drock. E Freideg hat de parteiinterne Konkurrent vum Starmer, den Andy Burnham vu Manchester e Sëtz am Parlament gewonnen. Dat erlaabt et dem Politiker, elo eng formell Kandidatur ze stellen, fir neie Parteichef ze ginn.

Am meeschte gelies
Aussergewéinlech Canicule ëm Nationalfeierdag
Vun e Méindegmëtteg u gëllt eng Vigilance rouge
Stroossbuergerstrooss an der Stad
Persoun dout an engem Hannerhaff fonnt
Fotoen
Ee Projet, dee "bësse verréckt ass"
Hien huet säin Haus selwer gebaut... aus Stréi!
Video
18
No israeelesche Loftattacken am Südlibanon
Iran mécht Strooss vun Hormus nees zou
Un d'Reegelen halen
E puer flotter Stonne beim Stau genéissen, ma alles am Respekt wannechgelift
Video
14
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Bis zu 50 Euro fir en Dagesbesuch?
Venedeg wëll Entrée fir Touristen däitlech méi deier maachen
13
Baden-Württemberg
Zeltlager vum Blëtz getraff, néng Persoune blesséiert
Verhandlunge mam Iran
US-Emissär Witkoff ënnerwee fir an d'Schwäiz
18
Mann vun 21 Joer gestuerwen
Déidleche Motorradsaccident bei Iechternacherbréck
Den iranesche President Masoud Pezeshkian ënnerschreift den 18. Juni de Kaderaccord tëscht sengem Land an den USA.
Theoretesch sollten d'Gespréicher ufänken
Gesi sech den Iran an d'USA nach dëse Weekend an der Schwäiz?
Video
Italieeneschen Ausseminister huet US-Visitt ofgesot
Trump behaapt, Georgia Meloni hätt hien "ugebiedelt" eng Foto zesummen ze maachen
25
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.