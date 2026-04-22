Bei enger israeelescher Attack op déi libanesesch Regioun Bekaa ass de libanesesche Staatsmedien no e Mëttwoch eng Persoun gestuerwen an zwou weiderer goufe blesséiert. Dëst trotz der Wafferou, déi aktuell tëscht Israel an der radikalislamistescher Hisbollah gëllt. Deemno wier et an den Aussebezierker vun der Stad Al-Jabur zu enger israeelescher Dronenattack komm.
D’Hisbollah hat hirersäits en Dënschdeg matgedeelt, Rakéiten op Ziler am Norde vun Israel geschoss ze hunn. Dëst wier eng Reaktioun op israeelesch Verstéiss géint Wafferou, notamment Attacken op Zivilisten, esou d’Hisbollah.