Krich am IranTrump annoncéiert, datt een d'Wafferou mam Iran verlängere wäert

RTL mat AFP
Nieft der Annonce vun der Verlängerung vun der Wafferou huet den US-President och iwwer d'Blockade vun den iraneschen Häfe geschriwwen.
Update: 21.04.2026 22:35
Déi éischt Gespréicher tëscht dem Iran an den USA iwwer e méigleche Fridden war zu Islamabad.
© AAMIR QURESHI/AFP

Den US-President huet en Dënschdeg den Owend eiser Zäit annoncéiert, datt een d’Wafferou mam Iran verlängere wäert. De Pakistan, deen déi rezent Friddensgespréicher organiséiert huet, hätt an den USA ugefrot, fir dëse Wee ze goen.

Hien hätt dës Decisioun geholl, fir den Negociatioune méi Zäit kënnen ze ginn. A sengem Post op Truth Social schreift den US-President, datt hien d’Wafferou verlängert, bis den Iran mat enger Propos kënnt, wéi een de Konflikt op en Enn ka bréngen. Dës Annonce koum ganz kuerz, éier déi bis ewell ausgehandelt Wafferou sollt op en Enn kommen.

Den Donald Trump huet awer an engems och annoncéiert, datt deen d’Blockad vun den iraneschen Häfe weider oprechterhale géif an datt hien der Arméi matgedeelt huet, datt si sech bereet soll halen.

