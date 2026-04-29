250 Joer Onofhängegkeet an den USALimitéiert Editioun vu Päss mam Trump sengem Gesiicht dra geplangt

AFP, iwwersat vun RTL
Den Donald Trump ass jo dofir bekannt, sech op ville Plaze veréiwegen ze wëllen. Fir den 250. Gebuertsdag vun der Onofhängegkeet vun den USA wäerte Supporter e ganz spezielle Pass kënne kréien.
Update: 29.04.2026 10:16
E Beispill, wéi d'Päss mam Donald Trump sengem Gesiicht respektiv der Foto mat de Grënner vun den USA drop ausgesi kéinten.
© Courtesy of the U.S. State Department

E Portrait vum US-President Donald Trump soll geschwënn op verschidde Reespäss ze gesi sinn: Fir den 250. Anniversaire vun der US-Onofhängegkeetserklärung wäert eng limitéiert Oplo vu Päss mam Trump sengem Gesiicht drop erstallt ginn, wéi et vum Ausseministère zu Washington en Dënschdeg heescht. Dem Trump wier domat den éischten US-President, dee wärend senger Amtszäit op Reesdokumenter ze gesinn ass.

De Ministère huet an de sozialen Medien gepost, wéi de Pass méi spéit ausgesi kéint: Den Trump mat engem strenge Bléck iwwer der Onofhängegkeetserklärung vum 4. Juli 1776. Drënner d'Ënnerschrëft vum US-President - a Gold geschriwwen. Eng weider Spezial-Editioun weist en historeschen Tablo vun de Grënner vun den USA.

"Well d'Vereenegt Staaten am Juli den 250. Joresdag vun Amerika feieren, preparéiert den Ausseministère d'Editioun vun enger limitéierter Unzuel u speziell gestalten US-Päss, fir dësen historeschen Evenement ze wierdegen", huet de Spriecher vum Ministère, den Tommy Pigott, erkläert.

D'Päss mam Trump-Motiv kéint een ouni zousätzlech Käschte kréien. Dat bei engem perséinleche Rendez-vous zu Washington - "esoulaang d'Reserv duergeet".

D'Demokraten aus der Oppositioun hunn den Ausseminister Marco Rubio fir den neien Design kritiséiert. De Rubio sollt sech méi mam Enn vum Iran-Krich beschäftege wéi "amerikanesch Steiergelder ze verschwenden, fir dem Trump senger Abildung nozeginn", esou d'Demokraten aus dem Representantenhaus op X.

Déi nei Päss sinn Deel vun de Beméiunge vum US-President, sech duerch d'Ännerung vun Nimm vu Gebaier an Institutiounen an der US-Haaptstad ze veréiwegen. Schonn de Kulturzenter Kennedy Center gouf an Trump-Kennedy Center ëmbenannt an nieft dem Wäissen Haus léisst den Trump e grousse Festsall bauen.

Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
