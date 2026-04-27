RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Beast Games": Saison 3 Zwee Lëtzebuerger an der Course, fir bei bekannter Amazon-Serie dobäi ze sinn

David Winter
Zënter e Méindeg ass et méiglech ofzestëmmen an domadder mat z'entscheeden, wien de Grand-Duché bei dëser internationaler Serie representéiere wäert.
Update: 27.04.2026 10:17
© EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP

D'Beast Games ass eng Reality-Serie vum Youtube-Star "MrBeast" op Amazon Prime Video, an där Leit bei physeschen, mentalen an och sozialen Challengë matmaachen an ëm e Präis vu bis zu 5 Milliounen US-Dollar kämpfen.

D'Beast Games ass eng vun de gréissten an ambitiéiste Reality-Serien, déi jeemools fir eng Streaming-Plattform produzéiert gouf. D'Konzept kënnt vum YouTube-Star MrBeast aka Jimmy Donaldson selwer, deen och de Presentateur an den Executive Producer ass.

Amazon no ass d'Serie déi weltwäit meescht-gekuckt, net-geskript Serie op Prime Video, dat mat iwwer 50 Millioune Zuschauer an deenen éischte 25 Deeg. D'Serie huet et op d'Plaz 1 a méi wéi 80 Länner gepackt.

A fir bei der mëttlerweil drëtter Staffel matzemaachen, sinn och elo zwee Lëtzebuerger an der Course dobäi, nämlech de Lony an de Bruno, fir déi een och vun haut un ofstëmme kann.

Hei gesäit een déi zwee Kandidaten, déi Lëtzebuerg bei der 3. Staffel vun "BeastGames" potentiell kéinte representéieren.
© Screenshot vum offizielle Site fir ofzestëmmen

Ee vun deenen zwee wäert dann um Schluss de Grand-Duché bei der 3. Staffel vun de Beast Games representéieren. Hei kënnt een direkt op de Site, fir fir ee vun deenen zwee Lëtzebuerger Kandidaten ofzestëmmen. Matmaache kann een hei nach bis den 1. Mee, e geneeën Datum fir déi 3. Staffel gëtt et awer nach net.

Gewosst ass awer, dass et sech wéi gesot ëm eng méi international Editioun wäert handelen, vue dass Kandidate pro Land gesicht ginn a wäerte matmaachen.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.