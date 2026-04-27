Maldon Mud Race

Och fir dës Editioun waren d'Start-Positiounen fir un dëser aussergewéinlecher Course zu Essex deelzehuelen, extrem séier ausverkaaft.
Update: 27.04.2026 11:09
De Maldon Mud Race am süd-englesche Maldon war elo de Weekend.
Och fir dës Editioun waren d'Start-Positiounen fir un dëser aussergewéinlecher Course zu Essex deelzehuelen, extrem séier ausverkaaft.

De Maldon Mud Race am süd-englesche Maldon ass eng traditionell Course, wou d’Participanten sech, wéi den Numm vun der Course et schonn duerchblécke léisst, duerch eng déck Schicht Bulli kämpfe mussen, fir sou am beschte Fall vill Sue fir de gudden Zweck ze sammelen.

Organiséiert gëtt dës Course all Joer am Fréijoer direkt beim River Blackwater-Floss am Promenade Park zu Maldon an zielt zu de bekanntste Charity-Events a ganz England.

D’Couse huet seng Originnen an de 70er Joren, wéi eng lokal Wette sech zu enger richteger Course entwéckelt huet. Hautdesdaags trieden honnerten Athleten un, vill dovunner verkleet. Den Event zitt Dausende vu Spectateuren un a sou ginn och all Joer zéngdausende Pond fir lokal a regional benevole Zwecker gesammelt.

Nieft der Haaptcourse gouf et dëst Joer och eng nei Kategorie, déi sougenannten “Uber Fit Challenge”, wou Profi- a Spëtzesportler, dorënner beispillsweis och den Olympia-Bronzgewënner Lewis Richardson, direkt no der Haaptcourse eng zweet, nach méi usprochsvoll Ronn duerch de Bulli lafen. D'Organisateure schwätzen dëst Joer erëm vum engem Succès, dat mat ronn 300 Participanten an iwwer 15.000 Visiteuren.

Dëst Joer huet iwwregens de 16 Joer jonken Albert gewonnen. Wéi hien an engem Interview no der Course erzielt huet, hätt hien sech iwwerhaapt guer net fir deen Event preparéiert gehat an hätt éischter spontan matgemaach.

Am meeschte gelies
Weltrekord zu London
Eng éischte Kéier gëtt e Marathon an ënner 2 Stonne gelaf
7
8 Blesséierter e Sonndeg
Kollisioun tëscht véier Autoen, dräi Motocycliste gefall an ee Foussgänger ugestouss
Vëlossport
Tadej Pogacar wënnt de Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck en solitaire
5
Futtball: BGL Ligue
Knapp Victoire fir Déifferdeng, Diddeleng no Biissener Remis neien Zweeten
Video
Audio
Fotoen
3
Basketball-Championnat
Ettelbréck a Bartreng ginn an der Halleffinall 1:0 a Féierung
Video
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Bib Gourmand Belsch a Lëtzebuerg 2026
Siwen nei Restauranten ausgezeechent, ma keen neien aus dem Grand-Duché dobäi
"Beast Games": Saison 3
Zwee Lëtzebuerger an der Course, fir bei bekannter Amazon-Serie dobäi ze sinn
1
Am SimUL vun der Uni.lu übe Studenten a Professioneller aus dem Gesondheetssecteur klinesch Situatiounen ënner realistesche Konditiounen.
Pisa - De Wëssensmagazin
De SimUL vun der Uni: "Ni déi éischte Kéier beim Patient"
Video
Fotoen
Kaartespiller zerrappe gehéiert zu de Standardübunge vum Georges Christen
Sonndesinterview mam Georges Christen
D'Kraaft ass seng Passioun
Video
Fotoen
15
Die griechische Regierung hat mehr als 250 Strände ausgewiesen, die in ihrem natürlichen Zustand gelassen werden müssen. Sie umfasst Strände auf dem Festland und den Inseln, an denen etwa keine Sonnenschirme und Liegen vermietet werden dürfen.
Schutz viru Massentourismus
Griicheland léisst weider Plagë schützen
Ein riesiger Eisblock verzögert die Präparierung der Route zum Aufstieg auf den Mount Everest und könnte zu einem verspäteten Beginn der Bergsteiger-Saison am höchsten Gipfel der Welt führen.
Strecke-Preparatioun sollt ufänken
Retard vun Alpiniste-Saison um Mount Everest wéinst risegem Äisblock
