RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

UkrainOp d'mannst 25 Blesséierter bei russeschen Dronenattacken

AFP, iwwersat vun RTL
Wéi et vun der ukrainescher Loftwaff heescht, hätt Russland an der Nuecht zwou Rakéiten an 143 Dronen op d'Ukrain geschoss.
Update: 21.04.2026 15:31
Op d'mannst 25 Blesséierter bei russesche Loftattacken an der Ukrain
Besonnesch staark betraff war d’Stad Sumy am Nordoste vum Land. Hei mellen déi lokal Autoritéiten no Dronenattacke 15 Blesséierter.

An der Nuecht op en Dënschdeg ass Russland nees Loftattacken op verschidde Regiounen an der Ukrain geflunn. Besonnesch staark betraff war d’Stad Sumy am Nordoste vum Land. Hei mellen déi lokal Autoritéiten no Dronenattacke 15 Blesséierter. Donieft wiere Wunngebaier a medezinesch Ariichtunge beschiedegt ginn.

Weider Attacken hätten an der Regioun Charkiw an zu Slowjansk fir jeeweils dräi Blesséierter gesuergt. Véier weider Persoune goufen dann an der Regioun Dnipropetrowsk blesséiert.

Wéi et vun der ukrainescher Loftwaff heescht, hätt Russland an der Nuecht zwou Rakéiten an 143 Dronen op d’Ukrain geschoss. Eng vun de Rakéiten an 116 Drone wieren ofgewiert ginn.

Am meeschte gelies
No Rapport vun dräi Experten
Suspensioun vum Dr. Philippe Wilmes gëtt ëm 21 Méint verlängert
Keen Impakt op Päischtcroisière
MSC Euribia war bis e Samschdeg an der Strooss vun Hormus blockéiert
16
Méi Personal bei der Police
144 nei Memberen assermentéiert ginn
Fotoen
8
CNN-Recherchen decken en donkelt Netzwierk op
Notzer deelen am Internet Tipps fir ze vergewaltegen
Brand an engem Stall
Groussasaz vun de Pompjeeë wéinst engem Feier um Bouferterhaff bei Bartreng
Weider News
Urteel vum Europäesche Geriichtshaff
Ungarescht LGBTQ-Gesetz verstéisst géint EU-Grondrechtscharta
1
Huet tëschenduerch a Liewensgefor geschwieft
19 Joer ale Futtballprofi an Dänemark bei Messerattack schwéier blesséiert
Am Joresrapport 2025 huet Amnesty International festgehalen, datt ënner anerem d'Zivilgesellschaft zolidd ënner Drock steet.
Amnesty International presentéiert Rapport 2025
"Esou kann et net weidergoen"
Video
Audio
0
El Salvador
Knapp 500 presuméiert Gang-Membere kréie kollektiv de Prozess gemaach
Video
A mexikanescher Ruinestad Teotihuacán
Mann erschéisst Touristin a blesséiert 6 Leit
Video
Wiessel un der Spëtzt
Den Tim Cook trëtt als Apple-CEO zréck
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.