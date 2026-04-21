Suspensioun vum Dr. Philippe Wilmes gëtt ëm 21 Méint verlängert

Dat deelt de Gesondheetsministère an engem Schreiwes mat, ouni awer den Numm vum Dokter ze nennen.
En orthopedesche Chirurg bleift fir weider 21 Méint suspendéiert. Dat gëtt um Dënschdeg de Moien an engem Schreiwes aus dem Santés-Ministère confirméiert, ouni dass awer den Numm vum Dokter genannt gëtt. Et dierft sech heibäi awer ëm den Dr. Philippe Wilmes handelen. Et ass weiderhin eng provisoresch Suspensioun, déi reng fir chirurgesch Agrëffer gëllt.

Hannergrond ass e Rapport vun 3 Experten, déi an hirer Analys vun 10 konkrete Fäll zu der unanimmer Conclusioun koumen, dass den Dr. Wilmes net justifiéiert Agrëffer virgeholl hätt.

D’Decisioun fir also d’Operatiounsverbuet géint de viséierten Dokter ze verlängeren, wier eng Mesure fir d’Protektioun vun der santé publique ze garantéieren, wärend deem d’Instruktiounsprozedur vum Collège médical weiderleeft, heescht et am Schreiwes.

Schuman-Spideeler schafe Fakten
Dr. Philippe Wilmes krut definitiv vum HRS-Spidolsgrupp gekënnegt
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Dem Philippe Wilmes säin Affekot, de Maître François Prum.
Choix vun der Expertin an der Affär Wilmes
Gesondheetsministère gesäit keen Interessekonflikt
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Den Diesel an de Masutt ginn däitlech méi bëlleg
Péiteng
Jean-Marie Halsdorf annoncéiert Récktrëtt vu Buergermeeschterposten, ma et ass nach net fir direkt
6
Keen Impakt op Päischtcroisière
MSC Euribia war bis e Samschdeg an der Strooss vun Hormus blockéiert
15
Ukrain
Europol huet 45 deportéiert Kanner lokaliséiert
1
105 Joer
De BD-Kënschtler a Schrëftsteller Pe'l Schlechter huet Gebuertsdag
Video
7
Weider News
Presuméiert Täter goufe gepëtzt
Et goufen nees eng Partie Autoen opgebrach
Iechternacher Gemengerot gëtt gréng Luucht
Mëtt nächst Joer soll de Shopping Outlet ulafen
Fotoen
0
14.000 Jonker betraff
Schüler sichen op der Schoulfoire no hirer Zukunft
Video
Audio
Fotoen
Kritik vum SNE
"Mir brauchen all d'Ressourcë beim Kand"
Video
1
Scheier a Brand
Pompjeeën aus 8 Zentere sinn e Méindeg den Owend wéinst engem Feier op de Bouferterhaff bei Bartreng geruff ginn
Invité vun der Redaktioun (21. Abrëll) - Carole Muller
D'Betriber brauchen "elo" Mesuren, net eréischt an e puer Méint
Video
Audio
1
