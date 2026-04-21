Groussasaz vun de Pompjeeë géint 23.30 Auer, well eng Scheier um Bouferterhaff gebrannt huet. Pompjeeën aus net manner wéi 8 Zentere waren an den Asaz geruff ginn, dëst vu Bartreng, aus der Stad, Dippech, Diddeleng, Mamer, Stengefort, Käerjeng a vu Koler. Dobäi koumen nach eng Ambulanz vun Diddeleng, de Groupe de sauvetage animalier GSAN, de Groupe d’appui technologique opérationnel GATO, an de GCBRN, deen an den Asaz kënnt, wann et zum Beispill chemesch Gefore ginn oder biologesch Risken.
Wéi de CGDIS schreift, blouf et beim Materialschued.
Méi fréi, géint 17.45 Auer gouf et e Vegetatiounsbrand zu Réimech an der rue des Prés. Hei waren d’Pompjeeë vu Réimech a Schengen am Asaz.