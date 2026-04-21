No Doud vu Famill aus Däitschland an engem HotelSechs Persoune musse sech zu Istanbul viru Geriicht veräntwerten

AFP, iwwersat vun RTL
Déi véier Familljemembere si gestuerwen, well si an hirem Hotel Kontakt mat engem gëftegen Insektizid haten.
Update: 21.04.2026 17:54
D'Geriichtsgebai zu Istanbul.
Nom Doud vun enger Famill aus Däitschland zu Istanbul duerch Insektegëft, huet en Dënschdeg zu Istanbul an der Tierkei de Prozess ugefaangen. Sechs Beschëllegter musse sech viru Geriicht veräntwerten, ënnert hinnen zwee Vertrieder vun enger Firma, déi Schädlingen ewechmécht.

D’Famill, déi ursprénglech aus der Tierkei kënnt, awer an Däitschland gelieft huet, war am November zejoert an der Tierkei an der Vakanz, wéi déi zwee Elteren an hir Kanner am Alter vun dräi a sechs Joer den 12. November krank gi sinn. Alle véier goufen hospitaliséiert, sinn awer schliisslech gestuerwen.

Bei der Obduktioun ass eng staark Konzentratioun vun engem gëftegen Insektizid fonnt ginn. Dat géif dorop hindeiten, datt d‘Famill gestuerwen ass, well si an hirem Hotel Kontakt mam Gëft hat, dat hei agesat gouf, fir géint Bettwanze virzegoen.

Wéi et vun der tierkescher Noriichtenagence Anadolu heescht, géif de Parquet fir fënnef vun den Ugekloten eng Prisongsstrof vu jeeweils 22 Joer a sechs Méint fuerderen. Fir eng weider Persoun gëtt eng Strof vu 15 Joer gefuerdert.

Am meeschte gelies
No Rapport vun dräi Experten
Suspensioun vum Dr. Philippe Wilmes gëtt ëm 21 Méint verlängert
Brand an engem Stall
Groussasaz vun de Pompjeeë wéinst engem Feier um Bouferterhaff bei Bartreng
Iechternacher Gemengerot gëtt gréng Luucht
Mëtt nächst Joer soll de Shopping Outlet ulafen
Audio
Fotoen
5
Invité vun der Redaktioun (21. Abrëll) - Carole Muller
D'Betriber brauchen "elo" Mesuren, net eréischt an e puer Méint
Video
Audio
9
Los Angeles
Museker D4vd elo offiziell ugeklot wéinst Mord u 14 Joer jonkem Meedchen
Weider News
Libanesesch Autoritéiten
Bis ewell schonn 2.454 Doudeger duerch Konflikt tëscht Israel an der Hisbollah
Wieren zum Doud verurteelt ginn
Den Donald Trump fuerdert den Iran op, aacht Frae fräizeloossen
Déi véier Kandidate fir d'Nofolleg vum Antonio Guterres als UN-Generalsekretär.
Wie gëtt den Nofollger vum Antonio Guterres?
D'Kandidate fir d'Amt vum UN-Generalsekretär stelle sech zu New York vir
Ukrain
Op d'mannst 25 Blesséierter bei russeschen Dronenattacken
Video
Urteel vum Europäesche Geriichtshaff
Ungarescht LGBTQ-Gesetz verstéisst géint EU-Grondrechtscharta
4
Huet tëschenduerch a Liewensgefor geschwieft
19 Joer ale Futtballprofi an Dänemark bei Messerattack schwéier blesséiert
