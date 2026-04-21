Huet tëschenduerch a Liewensgefor geschwieft19 Joer ale Futtballprofi an Dänemark bei Messerattack schwéier blesséiert

RTL mat AFP
Den dänesche Futtballveräin FC Midtjylland steet no enger Attack op säin 19 Joer ale Spiller Alamara Djabi ënner Schock.
Update: 21.04.2026 13:45
Messerattack (Symbolbild).
© RTL Archiv

Wéi de Veräin, deen den Ament op der zweeter Plaz vum dänesche Championnat steet, en Dënschdeg an engem Schreiwes op sengem Internetsite erkläert, wier de Spiller de Weekend bei enger Attack zu Herning schwéier blesséiert ginn.

Den Djabi huet tëschenduerch a Liewensgefor geschwieft an huet missen zwee Mol operéiert ginn. Antëscht gouf hie vun den Dokteren aus dem kënschtleche Koma erwächt. Säin Zoustand wier den Ëmstänn entspriechend stabil.

Wéi et weider vum Veräin heescht, wier een am enken Dialog mat den Autoritéiten an et géif een den Alamara Djabi a seng Famill ënnerstëtzen. Well den Ament eng Enquête leeft, géing ee sech net weider zu der Saach äusseren.

