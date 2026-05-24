RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schëss beim Wäissen HausPassant getraff, Täter vu Secret Service erschoss

AFP, iwwersat vun RTL
Net wäit vum Wäissen Haus zu Washington gouf et e Samschdeg den Owend e Schosswiessel tëscht dem Secret Service an engem Ugräifer. De Mann hätt einfach seng Waff gezunn an ugefaange mat schéissen.
Update: 24.05.2026 08:17
In der Nähe des Amtssitzes von US-Präsident Donald Trump hat ein Mann auf Sicherheitskräfte des Secret Service geschossen.
Beamte vum Secret Service beim Wäissen Haus
© AFP

Den US-President wier duerch de Virfall net beanträchtegt ginn, heescht et vum Kommunikatiounschef vum Secret Service, dem Anthony Guglielmi. Deemno hat de Mann géint 18 Auer net wäit vun der Sécherheetszon ronderëm d'Wäisst Haus "eng Waff aus senger Täsch gezunn an ugefaangen ze schéissen".

Wéi de Guglielmi erkläert, hätten d'Beamte vum Secret Service doropshin zréckgeschoss an hätten "de Verdächtege getraff, deen an e Spidol an der Géigend bruecht gouf, wou hie fir dout erkläert gouf". Wat d'Motiv vum presuméierten Täter war, ass aktuell nach net gewosst. Beim Schosswiessel gouf och e Passant getraff. Zu sengem Zoustand huet de Secret Service näischt gesot. D'Beamte wieren awer net blesséiert ginn.

Eng Rei US-Medie mellen, datt den Ugräifer den 21 Joer alen Nasire B. aus dem Bundesstaat Maryland wier. Hie wier an der Vergaangenheet duerch psychesch Problemer opgefall a wier ëmmer nees mat Beamte vum Secret Service uneneegeroden.

Den Donald Trump war wärend dem Virfall am Wäissen Haus. Wéi hie selwer matgedeelt hat, war den 79 Joer ale Staatschef iwwer de laange Weekend zu Washington bliwwen, fir un engem Accord fir en Enn vum Iran-Krich ze schaffen, amplaz bei der Hochzäit vu sengem eelste Bouf Donald Trump Jr. dobäi ze sinn.

No de Schëss gouf d'Wäisst Haus vu sëllege Sécherheetsbeamte wäitraimeg ofgespaart. De Chef vum FBI, de Kash Patel, huet op X erkläert, datt Beamte vu senger Autoritéit de Secret Service "an der Géigend vum Terrain vum Wäissen Haus" ënnerstëtzte géingen. Membere vun der Nationalgard hunn iwwerdeem den Accès an den Zentrum vu Washington gereegelt.

De kanadeschen Tourist Reid Adrian huet der AFP erzielt, datt hien an der Géigend vum Wäissen Haus "20 bis 25" Geräischer héieren huet, déi wéi Freedefeier geklongen hätten - "mä et ware Schëss, an dann ass jidderee lass gelaf".

Journalisten, déi zum Zäitpunkt vum Virfall beim Wäissen Haus waren, hunn op X geschriwwen, datt si ugewise gi wieren, fortzelafen an am Pressekonferenzsall vum Wäissen Haus Schutz ze sichen.

Am meeschte gelies
Sensatioun an der BGL Ligue perfekt
Opsteiger Biissen feiert de Championstitel
Video
Fotoen
38
Policepresenz schéngt gehollef ze hunn
Wochelaang Gewalt géint Schüler aus dem Lycée Ermesinde huet opgehalen
Audio
Kuerz virum Plënneren an d'Schlass Bierg
"Joyeuse Sortie" vun der Groussherzoglecher Koppel zu Fëschbech
5
No nëmme 36 Matcher
Luc Holtz a Waldhof Mannheim gi getrennte Weeër
5
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Weider News
US-Präsident Donald Trump und der iranische Außenministeriumssprecher Esmaeil Bakaei haben am Samstag von Anzeichen für eine mögliche Einigung zur Beendigung des Krieges zwischen beiden Ländern gesprochen.
Trump iwwer Enn vum Krich
Accord mam Iran "wäitgoend ausgehandelt"
D'Ruhr bei Essen
An Nordrhein-Westfalen an a Rheinland-Pfalz
Zwee Jonge vun 11 a 14 Joer bei verschiddenen Accidenter erdronk
Bangladesch
Iwwer 500 Kanner stierwen no Ausbroch vun de Riedelen
Frenchwoman Marine R. (Top R) and frenchman Marc B. (Bottom R) are escorted from the Setubal courthouse, where a French woman and her partner suspected of abandoning two children were appearing in Setubal, Portugal, on May 23, 2026.
Kanner goufen a Portugal ausgesat
Mamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft
Xavier Bettel zu Prag um GLOBSEC-Forum
Fridden an der Ukrain réischt méiglech, wa Russland iwwer Waffestëllstand schwätze wëll
US-Medie mellen
Donald Trump consideréiert nei Attacken op den Iran
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.