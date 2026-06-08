Eng Chemotherapie géint Kriibs kéint fir betraffe Patienten an Zukunft och vun doheem aus méiglech sinn. D'Kriibsmedikament Sarclisa vum franséische Pharmakonzern Sanofi gouf an der EU als Injektioun zougelooss. "Sarclisa ass dat éischt Kriibsmedikament an der EU, dat duerch eng manuell a subkutan Injektioun verofreecht gëtt", dat huet Sanofi e Méindeg matgedeelt.
Dëst géif eng flexibel Uwendung erméiglechen, wéi beispillsweis och am haislechen Ëmfeld vum Patient.
Sarclisa gëtt fir d'Behandlung vum Multiple Myelom agesat, enger Form vu Knachemuerch-Kriibs, bei där sech Plasmazellen onkontrolléiert multiplizéieren. D'Medikament ass zanter 2020 a knapp 60 Länner fir d'Behandlung zougelooss.
Déi nei Therapie-Form gëtt aktuell vun den zoustännegen Autoritéiten an enger Rei Länner gepréift, dorënner d'USA, Japan a China.
De sougenannten On-Body-Injecteur ass en Apparat, deen ongeféier d'Gréisst vun engem Teller huet. Per Knäppche kann dann e Medikament ënnert d'Haut gesprëtzt ginn.
Dëst soll Spidolsopenthalter fir Chemotherapie a Form vun Infusiounen ersetzen. De Prozess vun der Injektioun dauert a béide Fäll 13 Minutten.