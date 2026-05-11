"Totally unacceptable"Sou nennt den US-President Donald Trump déi iranesch Äntwert op vun him proposéiert Konditioune fir en Enn vum Irankrich

Joel Detaille
E warnt den Iran dann och, dass se net méi laang eppes ze laachen hätten.
Update: 11.05.2026 06:52
Den US-President huet gutt ausgedeelt
Den US-President war net erfreet iwwert d'Äntwert aus dem Iran
© ALEX WONG/Getty Images via AFP

"Totally unacceptable", esou nennt den US-President Donald Trump déi iranesch Äntwert op vun him proposéiert Konditioune fir en Enn vum Iran-Krich. Genee Grënn, firwat d'Fuerderunge vun Teheran net acceptabel sinn, nennt hien an engem Post op sengem Social Media net.
Hie warnt just: Teheran wäert net méi laang eppes ze laachen hunn.

Den Iran hat e Sonndeg de Moien dem Pakistan eng Friddenspropositioun zoukomme gelooss. Déi iranesch Noriichtenagence zitéiert, dass d'Konditiounen en Enn vum Krich un alle Fronten gewiescht wier, d'Annulatioun vun de Sanktioune géint Teheran, an dass de Blockage vun iraneschen Häfen duerch déi amerikanesch Marinn misst ophalen.

Och Washington hat e Propositiounspabeier ausgeschafft, dat nees virgesinn hätt, dass den Iran seng Uran-Reserve misst ofginn. Doriwwer léisst Teheran awer net mat sech schwätzen.

Iranische Behörden haben die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer Unterstützer wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes gegen Kaution freigelassen.
