RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

SarajevoTram entgleist a rennt an Haltestell, een Doudegen a véier Blesséierter

RTL Lëtzebuerg
Am Zentrum vun der bosnescher Haaptstad Sarajevo koum et en Donneschdeg de Moien zu engem schwéieren Accident.
Update: 13.02.2026 12:04

En Tram ass an enger Kéier entgleist an an eng Haltestell gerannt, wou grad Passante stounge fir ze waarden. E jonke Mann vun 23 Joer koum dobäi ëm d’Liewen, véier weider Persoune goufe blesséiert. Ënnert de Blesséierten ass och e Meedche vu 17 Joer, dat bosnesche Medien no e Been huet mussen amputéiert kréien an och weiderhin a Liewensgefor schwieft. Wéi et genee zu dësem Accident komme konnt ass bis ewell nach onkloer a gëtt vun den Autoritéite gepréift.

© Samir Jordamovic / ANADOLU / Anadolu via AFP
© Samir Jordamovic / ANADOLU / Anadolu via AFP
© Samir Jordamovic / ANADOLU / Anadolu via AFP

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Opname vun enger Dashcam weisen den Ament vum Ongléck: (Warnung: D’Biller aus dem Video kéinten op verschidde Leit verstéierend wierken)

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G, Däitschland wënnt Ekippe-Rennrodelen
4
Claude Wiseler deelt mat
De Chamberbüro mécht Plainte géint d‘Deputéiert vun de Piraten
Video
Audio
Och Autoen zu Lëtzebuerg betraff
BMW rifft weltwäit 575.000 Gefierer zréck wéinst Brandgefor
7
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
Virsiichtsmoossnam vun der Police
En Donneschdegowend war et den Appell, d'Autoe vum Parking Däich ze réckele wéinst Héichwaasserrisiko
Weider News
Portugisesch Regierung ënner Drock
Vill Infrastrukturen am Land hunn de rezente Stierm an Iwwerschwemmungen net standgehalen
Video
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
NATO Verdeedegungsministeren
D'Ukrain brauch nach ëmmer dréngend Hëllef bei der Loftverdeedegung
Audio
Im Osten Frankreichs sind zwei Babys tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden. Die 50-jährige Mutter wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen und gestand die Tat.
Mamm huet Dot zouginn
Zwee Puppelcher a Frankräich an engem Tifküler fonnt
Video
Minnesota
Asaz vun US-Agence ICE ass offiziell eriwwer
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Chaotesch Zeenen am Trafic zu Les Houches bei Chamonix
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.