RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

MinnesotaAsaz vun US-Agence ICE ass offiziell eriwwer

RTL Lëtzebuerg
Den US-Autoritéiten no wier Minnesota elo méi sécher.
Update: 13.02.2026 06:17
© ROBERTO SCHMIDT/AFP

Den Asaz vun der Immigratiouns-Agence ICE am Minnesota ass eriwwer. Méi wéi 10 Woche laang huet e gedauert. E war ganz ëmstridden an zwee US-Bierger goufen erschoss. Den Trump hat ICE an US-Bundesstaaten agesat, déi vun Demokrate regéiert ginn.

D’Beamten haten awer besonnesch am Minnesota mat hire brutale Razzie géint Immigrante fir ganz vill Roserei a Protester am ganze Land gesuergt. Bis d’nächst Woch sollen déi ronn 2.000 Beamten, déi nach do sinn, ofgezu ginn. De Grenzschutzbeoptraagten Tom Homan behaapt, Minnesota wär elo méi sécher. Iwwer 4.000 Mënsche wäre festgeholl ginn.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G, Däitschland wënnt Ekippe-Rennrodelen
4
Claude Wiseler deelt mat
De Chamberbüro mécht Plainte géint d‘Deputéiert vun de Piraten
Video
Audio
Och Autoen zu Lëtzebuerg betraff
BMW rifft weltwäit 575.000 Gefierer zréck wéinst Brandgefor
6
Trotz technesche Fortschrëtter am Automobilsecteur
Regierung denkt net drun, d’Autoe manner dacks an de Contrôle technique ze ruffen
43
Eng Millioun un Ausgabe schonn ugefall
Déifferdenger Gemengenhaus soll elo awer komplett ofgerappt ginn
Fotoen
23
Weider News
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Noperen zu Lëtzebuerg beschreiwe presuméierten Täter als aggressiv an als Eenzelgänger
NATO Verdeedegungsministeren
D'Ukrain brauch nach ëmmer dringend Hëllef bei der Loftverdeedegung
Audio
Im Osten Frankreichs sind zwei Babys tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden. Die 50-jährige Mutter wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen und gestand die Tat.
Mamm huet Dot zouginn
Zwee Puppelcher a Frankräich an enger Tru fonnt
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Ronn 188.000 Persounen evakuéiert winst Iwwerschwemmungen a Marokko
LIVE
No der Brandkatastroph zu Crans-Montana
Hannerbliwwener vun den Affer konfrontéieren d'Bedreiwer vum Bar
Video
Kolumbien
Police saiséiert 1,1 Tonne Marihuana
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.