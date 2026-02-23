RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

13 Joer ale Jong ugestouss a geflüchtTréierer Police sicht ëmmer nach no Auto mat Lëtzebuerger Placken

RTL Lëtzebuerg
De Fall geet schonn op den 28. Januar zeréck, mee nach ëmmer hofft d'Polizeiinspektion Trier op Hëllef aus der Ëffentlechkeet.
Update: 23.02.2026 16:17
Den Accident war an der Géigend vun der Gare zu Tréier.
Den Accident war an der Géigend vun der Gare zu Tréier.
© Via Wikipedia: Zv0486~commonswiki

Wat war geschitt? Den 28. Januar, engem Mëttwoch de Moien ëm 7.40 Auer, ass zu Tréier net wäit vun der Gare een 13 Joer ale Jong ugestouss ginn. Hie war am Beräich vun der Kräizung Roonstraße / Theodor-Heuss-Allee mam Vëlo ënnerwee, wou hie vun engem Auto erfaasst gouf. Den Auto war der Tréierer Police deen Ament och op der Roonstraße ënnerwee, ma hat de Jong um Vëlo warscheinlech iwwersinn, wou hien an d’Theodor-Heuss-Allee wollt erafueren.

De Chauffer krut de jonke Cyclist ze paken, deen doropshi vum Vëlo gefall ass a liicht blesséiert gouf. Amplaz stoen ze bleiwen a sech ëm de blesséierte Jong ze këmmeren, huet de Chauffer vum Auto mat de Lëtzebuerger Placke sech duerch d’Bascht gemaach. D’Police sicht elo nom groen Auto, deem seng Placke mat “CT” ufänken.

Zeien, déi Hiweiser am Kader vum Accident kënne ginn, si weiderhi gebieden, sech bei der Polizeiinspektion Trier ze mellen. Fir Leit aus Lëtzebuerg geet dat iwwer d’Telefonsnummer 0049 651-98344150 oder per Email un pitrier.wache@polizei.rlp.de.

Am meeschte gelies
Fotosgalerien
Buergbrennen 2026
Video
Net fir ze laachen
Reen huet d'Fuesstëmmung op der 35. Schëfflenger Kavalkad erausgefuerdert
Video
Fotoen
1
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Zu Luerenzweiler sténken d'Lompen
Eng schlecht Gestioun vun de Finanzen an eng illegal Zousazassurance suerge fir Ierger
Audio
10
Cyclissem
Andy a Fränk Schleck sinn zeréck op der World Tour
Video
3
Weider News
Bis zu 60 Zentimeter Schnéi erwaart
Schnéistuerm trëfft op US-Ostküst - Buergermeeschter vun New York léisst Verkéier spären
Video
De Chauffer vum Auto ass nach op der Plaz u sengen uerge Blessure gestuerwen.
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Wéinst Drogekrich
De Prozess géint de philippinneschen Ex-Präsident Duterte fänkt zu Den Haag un
No Doud vun Drogeboss Nemesio "El Mencho"
Massiv Onrouen a Mexiko
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
No neien Trump-Taxen: EU leet Ëmsetze vun Handelsaccord mat den USA op Äis
LIVE
Privat-Residenz vum Donald Trump
Secret Service erschéisst arméierte Mann, deen a Mar-a-Lago agedrongen ass
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.