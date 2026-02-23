En heftege Schnéistuerm huet d’US-Ostküst erreecht an d’Metropol New York zum Stëllstand bruecht. Den neie Buergermeeschter Zohran Mamdani huet e Sonndeg en temporäre Stopp vum Verkéier bis e Méindeg de Mëtteg ordonéiert. Den Nationale Wiederdéngscht NWS warnt virun “extrem geféierleche” Fuer-Konditiounen. Am Bundesstaat New Jersey ware bal 23.000 Haiser an Entreprisë vun engem Stroumausfall betraff.
De Mamdani huet Stroossen, Autobunnen a Brécken an der ganzer Stad fir de Verkéier späre gelooss. Dëst gëllt esouwuel fir Autoen a Camionen, wéi och fir E-Bikes oder Roller. Just systemrelevant Persounen an d’Rettungsdéngschter si vun dësem Verbuet ausgeschloss. E Stuerm vun dësem Ausmooss hätt d’Stad zanter zéng Joer net méi erlieft. De Schnéistuerm war zum Deel esou staark, datt een d’Héichhaiser vun der Wallstreet vu Brooklyn aus, wat op der anerer Säit vum East River läit, net méi konnt gesinn.
Elo sinn déi ronn 8 Millioune Leit zu New York vum Stuerm betraff. Mat dem nationale Wiederdéngscht no kéinte bis zu 54 Milliounen US-Bierger vum Stuerm getraff ginn, dat nieft New York och zu Washington an a groussen Deeler vum US-Bundesstaat Maine. De Blizzard kéint tëscht fënnef a siwen Zentimeter Schnéi pro Stonn mat sech bréngen, also plazeweis bis zu 60 Zentimeter. Dobäi kommen nach Wandspëtzte vu bis zu 100 Kilometer an der Stonn.