RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Privat-Residenz vum Donald TrumpSecret Service erschéisst bewaffnete Mann, deen a Mar-a-Lago andrénge wollt

AFP, iwwersat vun RTL
En arméierte Mann ass e Sonndeg erschoss ginn, nodeems hien onerlaabt an de gesécherte Beräich vun der Residenz vum US-President Donald Trump, Mar-a-Lago, agedrongen ass.
Update: 22.02.2026 15:55
Mar-a-Lago, d’Residenz vum President Donald Trump am US-Bundesstaat Florida.
© SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

De Secret Service huet e Sonndeg matgedeelt, datt hir Agenten e bewaffnete Mann erschoss hunn, nodeems dësen onerlaabt an de gesécherte Beräich vu Mar-a-Lago, der Residenz vum President Donald Trump am US-Bundesstaat Florida, agedrongen ass. “En arméierte Mann gouf dëse Moien ugeschoss an ëmbruecht vun den Agente vum Secret Service a vun der Palm Beach Police, nodeems hien onerlaabt an de gesécherte Perimeter vu Mar-a-Lago agedrongen ass”, sou e Spriecher vun der Agence op der Plattform X.

Den Donald Trump wier zum Zäitpunkt vum Virfall, dee sech géint 1.30 Auer Lokalzäit ofgespillt huet, zu Washington gewiescht, heescht et weider. Obwuel de President offiziell am Wäissen Haus wunnt, verbréngt hien dacks Weekender a Florida.

Beim presuméierten Täter handelt et sech ëm e Mann Ufank 20. Hie gouf bei der nërdlecher Paart vu Mar-a-Lago observéiert, wou hie mat enger Schroutflënt an engem Bensinnskanister soll ënnerwee gewiescht sinn, esou d’Agence an enger schrëftlecher Matdeelung.

D’Agente vum Secret Service, déi als Leifwiechter vum US-President gëllen, hunn de Mann doropshi konfrontéiert an erschoss, wéi dëse soll seng Schroutflënt op se geriicht huet. Keng US-Beamte goufen dobäi blesséiert.

Versichten Ugrëff op den Donald Trump

Den Donald Trump ass an der Vergaangenheet scho méi wéi eng Kéier d’Zil vu versichtem Mord ginn.

Ufanks Februar ass den 59 Joer ale Ryan Routh, deen am September 2024 op engem Golfterrain a Florida en Attentat op de President geplangt hat – dat zwee Méint virun den US-Walen – zu liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn.

De geplangten Ugrëff vum Routh koum nëmmen zwee Méint no engem Attentatsversuch op de republikanesche Politiker a Pennsylvania, wou den 20 Joer ale Matthew Crooks wärend engem Walevent e puer Schëss ofginn hat an dem Trump säi rietst Ouer gesträift hat.

Bei deem Ugrëff ass deemools e Spectateur ëm d’Liewe komm. De Crooks gouf direkt vum Sécherheetspersonal erschoss; säi Motiv ass bis ewell net bekannt.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
D'USA klappt Kanada an der Verlängerung
Video
23
Alerte orange
Liewensmëttelverwaltung warnt viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten
Véier Joer Resistenz géint Russland
Honnerte Leit bei Maniff an der Stad géint Krich an der Ukrain
Video
Fotoen
Sonndesinterview mam Daniel Atz
"D'Motivatiounen, fir Lëtzebuerger ze ginn, hu geännert"
Video
26
Um Samschdeg
Police mellt gewaltsamen Déifstall zu Esch, Alkohol hannert dem Steier uechter d'Land
Weider News
D'Hausboot hat u sech eng fest Plaz an der Géigend vu Bernkastel-Kues.
Bernkastel-Kues (D)
Hausboot léist sech vu Stellplaz an dreift iwwer d'Musel
Fotoen
Eng vun de groussen Traditiounsadressen am franséische Konschthandwierk
D’Manufacture Émaux de Longwy steet ferm ënner Drock
Video
Beim Kentern eines Flüchtlingsboots vor der Südküste Kretas sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 20 Menschen wurden von einem Handelsschiff gerettet, die Küstenwache suchte derweil nach Vermissten.
Mëttelmier
Op d'mannst dräi Doudeger, nodeems Flüchtlingsboot mat 50 Leit viru Kreta ënnergeet
Chirurge bei enger Häerztransplantatioun
Italieenesche Parquet enquêtéiert
Häerzkranke Jong vun zwee Joer stierft nodeems Spenderhäerz falsch transportéiert gouf
2
Fir Leit, déi "krank" sinn an "ëm déi sech net gekëmmert gëtt"
US-President Trump wëll "Lazarettschëff" a Grönland schécken
Den US-President huet d'Entscheedung vum Supreme Court als "enttäuschend" bezeechent.
Op all Importer an d'USA
Trump erhéicht Stroftaxen nees vun 10 op 15 Prozent
32
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.