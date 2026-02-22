Mat engem eegene Vëlosbuttek, als Sportkoordinator am Verband, als Organisateur vun engem Gran Fondo oder dem Tour de Luxembourg, och mat enger Fraenequipe oder am Ëmfeld vum Tour de France waren den Andy a Fränk Schleck och no hirem Récktrëtt 2014, respektiv 2016 wieder am Vëlossport ganz aktiv. Dës Saison sinn se elo als stellvertriedende Geschäftsféierer, respektiv Directeur Sportif am Fraenteam vu Lidl-Trek aktiv.
Zesumme mam Fabian Cancellara ware sie jo d’Häerz vun der Equipe, déi zu Lëtzebuerg gegrënnt an als Leoparden am Januar 2011 an der Coque präsentéiert gouf. Zanterhier hätt sech de Vëlossport immens entwéckelt, bei der Technik a grad och bei den Dammen. Ma nach ëmmer gewënnt, wien am beschten an’t Pedallen trëppelt.