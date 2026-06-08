RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Südlech vun de PhilippinnenOp d'mannst 8 Doudeger no schwéierem Äerdbiewen

RTL mat AFP
E Biewe mat der Stäerkt vu 7,8 op der Richterskala huet am Süde vun de Philippinne fir op d'mannst 8 Doudesaffer gesuergt. An der Regioun war duerno Tsunami-Alarm ausgeléist ginn.
Update: 08.06.2026 07:47
Op de Philippinnen ass ë.a. en Akafszenter an de Koup gefall
Op de Philippinnen ass ë.a. en Akafszenter an de Koup gefall
© EDWIN ESPEJO/AFP

Schwéiert Äerdbiewen e Méindeg de Moie fréi virun der Küst vun de Philippinnen. De Buedem huet mat enger Stäerkt vu 7,8 Punkten op der Richterskala geziddert. Doropshi gouf direkt eng Tsunami-Warnung fir d’Philippinnen a fir Indonesien declenchéiert. Awunner vu Küstegebidder waren opgeruff, an d’Hannerland ze flüchten. Mëttlerweil ass d'Warnung awer opgehuewe ginn.

Op d'mannst 8 Persoune wieren ëm d'Liewe komm, mellen déi lokal Autoritéiten um Méindeg de Moien. De philippinnesche President Ferdinand Marcos Jr. huet all zoustänneg Autoritéiten opgeruff, Hëllefs- a Schutzmesuren ze treffen. Eng Rei Gebaier wieren an e Koup gefall, dorënner e kompletten Akafszenter.

Den Epizenter vum Biewe mat enger Stäerkt vu 7,8 war ronn 24 Kilometer westlech vun der Provënz Sarangani op der Insel Mindanao an enger Déift vun zirka 35 Kilometer. Kuerz drop koum et a 67 Kilometer Déift nach zu engem Nobiewe vu 6,1 an där selwechter Regioun. Dem Tsunami-Warnzenter fir de Pazifik no war laanscht d'Côtë vun de Philippinnen, Indonesien, Palau, Taiwan a Papua-Neuguinea mat héije Wellen ze rechnen. Och Japan hat eng Warnung erausginn.

Am meeschte gelies
Bedruchsskandal a Milliounenhéicht
Weider Persoun an der Caritas-Affär zu Roum festgeholl
Passagéier mat Pefferspray menacéiert
Festnam no versichtem Iwwerfall an engem Zuch
Fotogalerie
2.000 Leit beim "Community Run" an der Stad
Video
Fotoen
Formel 1
Kimi Antonelli mat Start-Zil-Victoire zu Monte Carlo
Fotoen
5
Sonndesinterview mam portugiseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg
"D'Portugise bleiwen hiren Originnen trei, huelen aus der Lëtzebuerger Kultur awer och d'Disziplin mat"
Video
Fotoen
12
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
In Bonn beginnen an diesem Montag zweiwöchige Verhandlungen auf Fachebene über die Senkung der Treibhausgasemissionen und die internationale Klimafinanzierung. Die Gespräche dienen der Vorbereitung der UN-Klimakonferenz im November in Antalya.
Déi nächst zwou Wochen
Verhandlungen zu Bonn sollen d'Richtung fir d'UN-Klimakonferenz an Antalya virginn
Im belebten Bahnhof Penn Station in der Millionenmetropole New York sind nach Angaben der örtlichen Feuerwehr am Sonntagabend fünf Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei "in Gewahrsam". Umstände und Motive der Tat waren zunächst unklar.
USA
Sechs Blesséierter a Messerattack an der New Yorker Gare Penn Station
Iran-Krich
Israel huet an der Nuecht op Ugrëff reagéiert, nei iranesch Attacken um Méindegmoien
Ebola-Kris am Kongo
WHO schwätzt vun enger Course géint d'Zäit
Video
Atomkraaftwierk Tschernobyl
Mat russescher Dron
Attack op Lager fir ofgebrannt Brennelementer an der Géigend vum Atomkraaftwierk zu Tschernobyl
Israeelesch Attacken am Libanon gi virun
Konflikt am Noen Osten
De Libanon mellt Doudesaffer no israeelescher Attack
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.