Als Gaascht huet um zweeten Dag vum Sommet am franséischen Evian den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj deelgeholl. Am Zentrum dierfte Gespréicher iwwer méiglech Verhandlungen zu engem Enn vum Krich a Russland stoen. Zu de G7-Länner gehéieren Däitschland, Frankräich, Italien, Japan, Kanada, Groussbritannien an d'USA.
De franséische President Macron huet de Selenskyj net direkt virum Gebai empfaangen, an deem de Sommet ofgehale gëtt, ma ass him an engem Park entgéintkomm. Der franséischer Presidence no hunn déi Zwee ee bilateraalt Gespréich gefouert, wärend den däitsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) an déi meescht aner Participanten um Sommet op den Ufank vun der Aarbechtssëtzung gewaart hunn.
An dem Ukrain-Krich, deen elo zanter iwwer véier Joer leeft, hu Vermëttlungsgespréicher bis ewell nach net zu engem Resultat gefouert. Russland huet nach keen Interessi u Verhandlunge gewisen a mécht mat sengen Ugrëff op d'Ukrain weider. An der Nuecht op e Méindeg war eng Kathedral zu Kiew, déi zum Weltkulturierwe gehéiert, no engem russeschen Ugrëff a Brand geroden. De Selenskyj huet "geziilte" russesch Dronenugrëff dofir verantwortlech gemaach.
Virum Sommet hat den US-President Donald Trump getrennt Telefonsgespréicher mam russesche President Wladimir Putin an dem ukrainesche President Selenskyj gefouert. Den US-President huet d'Gespréicher als "ganz gutt" bezeechent. "Villäicht kënne mir eppes maachen", sot den Trump e Méindeg zu Evian, ouni Detailer ze nennen. "Mir sinn allen zwee oppen dofir."
D'USA hate virum Hannergrond vum Iran-Krich fir d'lescht keng aktiv Roll méi an de Beméiungen ëm ee Bäileeë vum Krich an der Ukrain gemaach. Mat der Eenegung, déi elo tëscht Washington an Teheran ëm eng Wafferou am Iran-Krich fonnt gouf, kéint sech dëst méiglecherweis änneren.
De Selenskyj hat e Méindeg no engem Telefonsgespréich mam Trump gesot, hien hätt ee perséinlecht Gespréich mam Putin virgeschloen. Dat kéint "an engem Format" ofgehale ginn, "dat et dem Putin däitlech méi schwéier maache géif, Nee ze soen."