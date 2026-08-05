RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

GuatemalaIwwer 1.700 Awunner wéinst Vulkanausbroch evakuéiert

RTL Lëtzebuerg
Nom Ausbroch vum "Volcán de Fuego" a Guatemala hu missen iwwer 1.700 Mënschen hir Haiser verloossen.
Update: 05.08.2026 12:39
© JOHAN ORDONEZ/AFP

De Vulkan ass an enger besonnesch explosiver Phas, mat Lavastréim, décke Wolleken aus Äschen a Gas souwéi enger staarker vulkanescher Aktivitéit.

Ausbroch vum "Feier-Vulkan" a Guatemala
Iwwer 1.700 Awunner evakuéiert.

D'Autoritéiten hunn an dräi Provënzen déi héchsten Alarmstuf ausgeruff. Ronn 29.000 Awunner sinn direkt vun der Äsche betraff, wärend am Ganze ronn 1,6 Millioune Mënschen an de betraffene Regioune liewen. Och un d'Touriste war et den Appell, fir d'Geforenzon ze verloossen.

De Volcán de Fuego, nëmme ronn 35 Kilometer vun der Haaptstad Guatemala-Stad ewech, gëllt als den aktiivste Vulkan a Mëttelamerika.

2023 goufe bei zwee Ausbréch bal 1.700 Leit a Sécherheet bruecht. Beim Ausbroch am Joer 2018 waren op d'mannst 215 Mënschen ëm d'Liewe komm, eng ganz Uertschaft war deemools ënner Lava an Äsche begruewe ginn.

Am meeschte gelies
Donner a Blëtz
E potentiell geféierlecht a gläichzäiteg faszinéierend Naturspektakel
Video
Naturfotograf Bob Bertemes
"De Storch ass e Symbol vum Gléck" – D'Leit freeë sech, wa se ee gesinn
Video
Fotoen
Pneu futti geschoss
Automobilist zu Villerupt entzitt sech Policekontroll a flücht Richtung Lëtzebuerg
Meteolux mellt
Nees Donnerwiedere mat staarkem Wand en Dënschdeg méiglech
Fotoen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen start mat dräi Punkten an d'Saison, Ausruffzeeche vu Stroossen
Fotoen
2
Weider News
Fotoen aus der Demokratescher Republik Kongo
Epidemiolog vun MSF am Interview
Fir Ebola-Ausbroch am Kongo ënner Kontroll ze kréien, bräicht Gesondheetspersonal "richtegt Material an Ekipement"
Audio
Fotoen
Zwee Tëschefäll um Fluchhafen zu Leipzig
Dron mat Sprengstoff fonnt a Kollisioun tëscht Fliger an onbekanntem Objet
Au Yémen, malgré une crise humanitaire qui prive des millions de femmes d'un accès aux soins essentiels, CARE soutient la création d'une association villageoise d'épargne et de crédit (VSLA), renforçant la résilience et l'autonomie des femmes dans les communautés.
Care: Correspondants Humanitaires
Yémen : l’un des pires endroits au monde pour une femme
Video
Ukrainesch Loftwaff konnt keng eenzeg Rakéit offänken
Op d'mannst 15 Doudeger bei russeschen Attacken op d'Regioun Kiew
US-Präsident Donald Trump hat der Führung in Teheran erneut ein Ultimatum gestellt: Entweder der Iran öffne die Straße von Hormus "sehr bald" oder wird "sehr hart getroffen".
Nei Menacë vum US-President
Iran misst Hormus-Strooss "ganz geschwënn" opmaachen oder géif "immens haart getraff" ginn
541 Milliounen Dollar Netto-Verloscht
SpaceX publizéiert éischt Zuelen zanter dem Gang un d'Bourse
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.