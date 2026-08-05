SpaceX huet en Dënschdegowend den éischte Geschäfts-Rapport nom spektakuläre Wee op d'Bourse am Juni publizéiert. Dëse fält manner gutt aus ewéi geduecht. Am Laf vum zweeten Trimester gouf deemno en Netto-Verloscht vun iwwer 540 Milliounen US-Dollar verbucht, trotz engem Ëmsaz, dee sech bal verduebelt huet op 7,8 Milliarden.
Analysten haten sech am Virfeld en däitlecht bessert Resultat erwaart.
D'Aktie vu SpaceX ass no der Presentatioun un dësen Zuelen op der Wall Street tëschenzäitlech ëm iwwer 6 % gefall.