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Care: Correspondants HumanitairesYémen : l’un des pires endroits au monde pour une femme

5ème classique, Athénée Luxembourg*
Update: 05.08.2026 09:14
Au Yémen, malgré une crise humanitaire qui prive des millions de femmes d'un accès aux soins essentiels, CARE soutient la création d'une association villageoise d'épargne et de crédit (VSLA), renforçant la résilience et l'autonomie des femmes dans les communautés.
Au Yémen, malgré une crise humanitaire qui prive des millions de femmes d'un accès aux soins essentiels, CARE soutient la création d'une association villageoise d'épargne et de crédit (VSLA), renforçant la résilience et l'autonomie des femmes dans les communautés.
© CARE Yemen/Bassam Saleh

Selon ONU Femmes (2025), près de 6 millions de femmes n'ont plus accès à l'assistance médicale et aux soins de santé essentiels dont elles ont besoin en raison de la dégradation des infrastructures et des services. Les conséquences sont dramatiques : d'après le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA, 2025), une femme et six nouveau-nés meurent toutes les deux heures de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, faute de soins adaptés. Par ailleurs, 4,7 millions de femmes et d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, une situation qui menace directement leur survie et compromet le développement physique et cognitif des enfants (UNFPA, 2025).

Correspondants Humanitaires: Yemen
Au Yémen, l'effondrement du système de santé et des services de protection plonge des millions de femmes et d'enfants dans une crise humanitaire majeure.

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Soraya, Lucie, Layla, Inès et Maïté

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