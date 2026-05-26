RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Commentaire vum Fanny KinschPaulette Lenert: Méi kompetent wéi ambitiéis

Fanny Kinsch
A sengem Commentaire kuckt d'Fanny Kinsch méi genee op déi beléift Politikerin an op verpasste Geleeënheeten.
Update: 26.05.2026 12:49
© RTL

"Et ass kloer, dass ech elo mol an der 2. Rei stinn". D’LSAP-Politikerin Paulette Lenert huet sech aus der aktiver nationaler Politik zréckgezunn. En Donneschdeg gouf si an de Staatsrot nominéiert no knapp 3 Joer Oppositioun. Eng kompetent a beléift Politikerin zitt sech zréck, ouni d'Geleeënheet ergraff ze hunn an der Chamber hire Profil ze schäerfen, fënnt d'Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Fanny Kinsch

2020: Coronakris – déi frëschgebake Gesondheetsministesch Paulette Lenert war gefillt all Dag an de Medien – do muss ee scho bal déi beléiftste Politikerin am Land ginn. Esou kéint ee kommentéieren. Déi medial Omnipresenz huet sécherlech hiren Deel zu de Resultater an de Sondage bäigedroen. Et waren awer och déifgräifend, fräiheetsaschränkend Mesuren, déi decidéiert goufe, fir déi ëffentlech Gesondheet ze schützen. D'Paulette Lenert huet roueg, kompetent gewierkt, och am Kontrast mam deemolege Premier Xavier Bettel. Si huet  zouginn, net all d'Äntwerten ze hunn an d'Leit net fir domm verkaf.

Beim Krisemanagement goufe Feeler gemaach, déi sech net verkläre loossen. No der Covidkris huet d'Paulette Lenert et dacks verpasst, hire Stempel opzedrécken. Ma si ass beléift bliwwen an huet bal missen LSAP-Spëtzekandidatin ginn. Am Walkampf konnt si sech als intelligent, nuancéiert Riednerin profiléieren, an esouwuel géint de joviale Xavier Bettel wéi géint de kale Luc Frieden ervirstiechen. Hiren elektorale Succès weist, dass d'Wieler nuancéiert Argumentatiounen appreciéieren, kompetent wierkend Krisemanager belounen, an een net muss op Populismus setzen, fir Opmierksamkeet a Stëmmen ze gewannen. Ma et ass net duergaange fir an d'Regierung.

D’Paulette Lenert ass haut kloer – an der Chamber an der Oppositioun ze sëtzen, war keen Deel vun hirem Plang. Si wier “e Mënsch vun der Exekutiv” . Dass si sech an hirer Roll an der Oppositioun net ganz wuel gefillt huet, huet een awer och gemierkt. Dobäi koume gesondheetlech Problemer. Richteg profiléiere konnt si sech net, et konnt een awer och kee präzise politesche Projet erkennen, fir dee si stoe géing.

Kritik, och aus den eegene Reien, dass si net genuch geschafft hätt, wëll déi fréier Ministesch net gëlle loossen. Ënnert anerem beim Logement wieren hir Iddien opgegraff ginn. Aner Themen hätte keen interesséiert, et wier net doriwwer beriicht ginn a si wéilt eben net mat Effekthascherei schaffen, wéi si dem Tageblatt géigeniwwer sot. Argumenter, déi awer net ganz iwwerzeegen. Et huet een d'Gefill, d'Paulette Lenert war an der Chamber ënnerfuerdert a krut awer och selwer keng Dynamik erabruecht. Eng vun enger kompetenter Persoun verpasste Geleeënheet, wichteg Dossieren aus der Oppositioun virunzedreiwen. Grënn dofir goufen et wuel, am Endeffekt ass d'Paulette Lenert als Oppositiounspolitikerin hannert hirem Potential bliwwen.

Ma och wann et an de leschten 3 Joer bedeitend méi roueg ëm d'LSAP-Politikerin ginn ass, bleift d'Paulette Lenert de Sondagen no fir d'Wieler d'Aushängeschëld vun hirer Partei. Eng Partei déi wuel mat dozou bäigedroen huet, dass si sech elo mol aus der éischter Rei zréckzitt. Ausschléisse wëll d'Paulette Lenert e Comeback 2028 nach net, och wann een net weess wat dat heescht. 2 Joer virun de Wale wäert hir Partei dann awer emol ouni si plange mussen - a schéngt nach net ugefaangen ze hunn.

Am meeschte gelies
Läich vun 12 Joer alem Jong fonnt
16 Joer ale Jugendlechen an der Bretagne festgeholl
Video
Rettungsasaz zu Gréiwemaacher
Mann gouf aus der Musel gerett an huet misse reaniméiert ginn
Rettungshelikopter zu Miedernach
6 Blesséierter bei Kollisioun tëscht zwee Autoen
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
Video
Audio
Hëtztwarnung bleift fir ganzt Land
Temperature kënnen en Dënschdeg bis op 33 Grad klammen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Commentaire vum Annick Goerens
De Lëtzebuerger Modell op Kredit?
Audio
24
De Commentaire vum Roy Grotz
Zesummen – am raue Wand ënnerwee
Audio
12
Commentaire vum Maxime Gillen
D’Land brauch Mesuren, déi och ëmgesat ginn
Audio
9
De Commentaire vum Monica Camposeo
Wannechgelift keng Hëllef méi!
Audio
Commentaire vum Céline Eischen
Wat maacht dir falsch, CSV?
Audio
Commentaire vum François Aulner
Tripartite - En "Déjà-vu" an ëmmer méi schwierege Konditiounen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.