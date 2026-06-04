RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Commentaire vum François AulnerBack to basics: Offer stäerken, fir Inflatioun ze bremsen

François Aulner
Op der Tripartite ass et tëscht de Sozialpartner an der Regierung bis ewell méi verséinlech gaangen ewéi an de leschten 2 Joer. Am Commentaire freet dat eise Journalist Fränz Aulner. Allerdéngs fënnt hien, datt et inhaltlech Denkfeeler ginn. Mat Staatsschold Kafkraaft finanzéieren an Demande stäerken, wann d'Offer zeréckgeet, ka kontraproduktiv sinn.
Update: 04.06.2026 12:51
© RTL

De Reflex fir d'Kafkraft wëllen z'erhalen an d'Betriber z'ënnerstëtzen, ass absolut novollzéibar. Ewéi d'Zuele vum Statec weisen, sinn d'Revenue queesch duerch de Gaart vun de Quintillë méi geklommen ewéi d'Dwpensen. D'Ekonomie, déi wiisst aktuell am historesche Verglach manner, mee dat variéiert jee no Secteuren a Gréisst vun de Betriber. An awer soll de Staat elo intervenéieren an ewéi et bis elo geklongen huet, soll et nees kaschten, wat et kascht.

Et huet een am Géigesaz zur Finanzkris oder der Energiekris nom russeschen Ugrëffskrich op d'Ukrain nach näischt iwwer d'Ekonomien héieren. Weder a Punkto Energie, nach Geld. Mee hei vereinfacht wat den Ekonomist Milton Friedman sot: Wann de Staat méi Geld ausgëtt an d'Steieren erofsetzt, da bezilt net de Kleesche fir den Ënnerscheed, mee Dir alleguer ënner Form vun Inflatioun.

Datt Leit mat niddrege Revenuen a kleng Betriber mussen ënnert d'Äerm gegraff kréien, ass kloer. Mee selektiv. De Mindestloun ass en niddrege Revenu an dowéinst ass et legitim vun de Gewerkschaften do méi ze froen. Ëmsou méi, well de Logement net bezuelbar ass. Begréissenswäert ass, datt de Premier Luc Frieden dowéinst e Mëttwoch no der drëtter Reunioun eng Dier beim Mindestloun opgemaach huet a virun allem de Logement elo en Thema op der Tripartite ass.

Fair sinn wier, mol ze differenzéieren

Zanter méi ewéi 30 Joer seet d'Politik, datt d'Offer u bezuelbare Wunnenge muss méi grouss ginn an d'Gemenge méi agebonne ginn. Floskelen, déi richteg sinn, mee an der Realitéit gesäit een, datt de Géigendeel gemaach gëtt. Amplaz d'Offer z'ënnerstëtzen, goufen Normen iwwer Normen erfonnt, déi de Bau méi schwiereg a méi deier maachen. D'Gemenge behalen hir total Autonomie fir ze bestëmmen ewéi vill gebaut gëtt.

D'Haaptstad, mat 20% vun der Populatioun a 40% vun den Aarbechtsplazen huet déi gréisst Verantwortung, och fir d'Zersiddlung vum Land an den Trafic ze limitéieren, mee bremst d'Croissance a wiert sech géint Initiativen ewéi d'Besteierung vun eidele Wunnengen.

Deen Echec féiert dozou, datt d'Gewerkschaften net just fuerderen, datt de Mindestloun opgewäert gëtt, mee datt se och ondifferenzéiert verlaangen, datt de Steierbarème un d'Inflatioun ugepasst gëtt, wouduercher déi héisch Gehälter an absolutten Zuelen nees am meeschte géinge gewannen. D'Patrone froen zu Recht no méi Plaz, manner Drock op hir Margen, mee och ondifferenzéiert Steiererliichterungen, och fir déi, déi Rekordbeneficer maachen.

Bref: d'Regierungen, gedriwwen duerch Fuerderungen a Walterminer, stäerken ëmmer nees d'Demande, schwächen d'Offer u Wunnengen a maache méi Scholden. Léiwer Almose fir déi Schwaach an Drock op d'Betriber och fir nëmmen net der Silhouette vun der Stater Gemeng oder de Multiproprietäre wéizedoen. Wann eng Regierung sech wëll iwwert déi nächst Wale retten andeems se keng onpopulär Mesuren ënnerhëlt, da manövréiert se sech an déi Positioun no den nächste Walen. Well d'Loft gëtt ëmmer méi dënn.

Commentaire vum François Aulner

Am meeschte gelies
Famill a Frënn temoignéieren no déidlechem Autosaccident
"De Kevin war en häerzensgudde Kärel"
Video
Audio
Hôpitaux Robert Schuman deele mat
Viszeralchirurg Dr. Jacques Kayser gestuerwen
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg muss sech no couragéiertem Optrëtt 0:1 géint Italien geschloe ginn
Video
Fotoen
27
Appellsprozess an der Affär Lunghi
Fräisproch fir fréier Journaliste Marc Thoma a Sophie Schram
Bilan nom zweeten Dag vun der Tripartite
Enner loosse sech schwéier beieneebréngen, weider Gespréicher en Donneschdeg
Video
20
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Commentaire vum Claudia Kollwelter
KI an der Konschtwelt: Wa Kulturinstitutiounen op Algorithmen zeréckgräifen
Audio
3
Commentaire vum Diana Hoffmann
Lëtzebuerg a seng Frontaliere: E Bléck iwwert d'Grenzen eraus
Audio
10
Commentaire vum Fanny Kinsch
Paulette Lenert: Méi kompetent wéi ambitiéis
Audio
9
Commentaire vum Annick Goerens
De Lëtzebuerger Modell op Kredit?
Audio
De Commentaire vum Roy Grotz
Zesummen – am raue Wand ënnerwee
Audio
Commentaire vum Maxime Gillen
D’Land brauch Mesuren, déi och ëmgesat ginn
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.