RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Police investéiert weider an hire Fuerpark81 nei BMW X3 gi bannent den nächste Méint geliwwert, et sinn alles Bensinner

Roy Grotz
Andy Brücker
56 Gefierer ginn a kompletter Montur fir Patrullen agesat, 25 kréie kee Lettrage.
Update: 23.03.2026 15:48
© Bilia Luxembourg

D’Police investéiert weider an hire Fuerpark, dee mat iwwer 80 neie Gefierer equipéiert gëtt. Deemno kritt d’Police bannent den nächste Méint net manner wéi 81 fuschnei BMW X3 geliwwert, déi fir verschidde Missiounen an den Asaz kommen.

Dëst si 56 Autoen, déi fir Policepatrullen iwwer Land wäerte benotzt ginn a 25 banaliséiert Modeller vum bayresche Constructeur, déi an d’intern Autosflott wäerten integréiert ginn.

81 nei BMW X3 fir Lëtzebuerger Police

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Déi nei Policewee gi vun engem Lëtzebuerger Concessionnaire vun der däitscher Mark ausgeliwwert, wou ee vun enger Commande schwätzt, déi an deem Ausmooss exzeptionell gewiescht wier.

Op Nofro beim Concessionnaire si mer gewuer ginn, dass aktuell schonn eng 10 vun den neie Gefierer op de Stroossen ënnerwee sinn.

Wat d’Motorisatioun ugeet, sinn all d’Autoen déi bestallt goufe Bensinner. Et handelt sech ëm BMX X3 20, deemno mat 2 Liter Bensinner an 208 PS.

Wéi vill déi 81 nei Ween global kaschten, gouf net matgedeelt.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.