An der Nuecht op en Dënschdeg koum et an der Rue de Rollingergrund an der Millebaach zu engem Abroch an e Lokal, bei deem zwee Täter ënner anerem eng Keess mat Sue matgoe gelooss hunn, esou d’Police an hirem Bulletin. E puer Patrulle waren direkt op d’Sich no de Brigange gaangen.
An engem Stéck Bësch konnten déi presuméiert Täter dann och gestallt ginn. Och dat wat si geklaut haten, konnten d’Poliziste recuperéieren. Op Uerder vum Parquet goufe béid Männer festgeholl an dem Untersuchungsriichter virgefouert.