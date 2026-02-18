RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Garer QuartierD'Police huet e presuméierten Dealer festgeholl

RTL Lëtzebuerg
De Mann koum e Mëttwochmoie virum Untersuchungsriichter.
Update: 18.02.2026 10:52
© Laurent Weber

En Dënschdegowend huet eng Patrull vun der Police beobacht ewéi ee Mann an der Rue du Fort Neipperg engem aneren eppes ginn huet. Duerno sinn déi zwee dann a verschidde Richtunge weidergaangen.

Well de Verdacht opkomm ass, dass et sech ëm en Drogegeschäft kéint handelen, goufen déi zwee kontrolléiert. Dobäi goufe beim presuméierten Dealer Drogen, Suen en Handy fonnt. Bei deem anere Mann goufen Droge fonnt.

De presuméierten Dealer gouf festgeholl an hat e Mëttwochmoie Rendez-vous virum Unteruchungsriichter.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich wënnt d'Häre-Staffel am Biathlon
Video
12
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dës Persounen?
Police mellt Festnamen
Zwou Prostituéiert vu fréierem Zouhälter iwwerfall, Kläpperei an engem Zuch zu Kautebaach
Bundesliga
Raphael Duarte net méi Co-Trainer vu Werder Bremen
7
Weider News
Millebaach
A Lokal agebrach a Keess geklaut, Täter a Bësch gepëtzt
Alerte jaune
Tëscht dräi a fënnef Zentimeter Schnéi am Norde gemellt
Ongewollte Leader
Overshoot Day: Lëtzebuerg ass ee schlechte Schüler
Video
14
Samu op der Plaz
E Cyclist gouf zu Esch vun engem Auto ugestouss
Méiglech Delokalisatioune bei Arcelor-Mittal
D'Regierung gesäit nach keng Noutwendegkeet fir eng Stol-Tripartite
2
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Bundeskanzler Friedrich Merz schléisst däitsch Atomwaffen aus
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.