Zu Tashkent an Usbekistan huet den Ausseminister Jean Asselborn um Mëttwoch e sougenannten “air agreement” ënnerschriwwen.

Mat deem kritt d’Cargolux Landerechter ënnert anerem an der usbekescher Haaptstad Tashkent zougeséchert. Fir déi lëtzebuergesch Fluchgesellschaft bedeit dat e wichtege méiglechen Tëschestop fir Flich an, an aus Ostasien.

Déi fréier Sowjetrepublik Usbekistan ass eng vun den zentralasiatesche Natiounen, déi sech an engem luesen Demokratiséierungsprozess op d'EU zou dirigéiert. Human Rights Watch gesäit an der Natioun, nom Enn vum autoritäre Karimov-Regime, eng Verbesserung vun der Situatioun vun de Mënscherechter. D'Land hätt keng politesch Prisonéier méi, wéi den Ausseminister Jean Asselborn vun offizieller Säit confirméiert krut. An och der wäitverbreeter Kanneraarbecht an der Kotteng-Industrie géif mat Scolariséierungsprogrammen entgéint gewierkt ginn, heescht et offiziell.

Donieft ass den Ament ënner Lëtzebuerger Féierung zu Tashkent e Seminaire vun der EBRD, der European Bank for Reconstruction and Development, dee sech mam Thema vun der Bekämpfung vun der Korruptioun befaasst. De Seminaire riicht sech u Vertrieder aus ënner anerem Kasachstan, Kirgistan an Usbekistan.