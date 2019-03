De leschte Weekend war déi allerlescht Visitt guidée an de Katakombe vun der Lëtzebuerger Nationalbibliothéik.

Et si Maueren aus dem 17. Joerhonnert, déi Geschichten erzielen, wuertwiertlech. Et geet rieds vun deene Maueren, déi de Moment nach ee puer Wochen a Méint d’Nationalbibliothéik beherbergen, an déi an d’Zukunft eng nei Funktioun wäerte kréien. Wéi eng ass awer nach net gewosst.

45 Joer laang war d’Nationalbibliothéik nieft der Kathedrale am fréieren Athenée ënnerbruecht, vum 1. Abrëll u gëtt awer ugefaangen, déi 1,8 Milliounen Dokumenter op de Kierchbierg an déi nei Gebailechkeeten ze transferéieren. Fir d’éischt ginn d’Magasénger gefëllt ier, da Mëtt Abrëll déi éischt Bicher an déi nei Liessäll bruecht ginn, eng Mammut-Plënneraktioun. Ma virun där war nach e Samschdeg déi leschte Visitt guidée duerch déi al Nationalbibliothéik um Boulevard Roosevelt. Eng lescht Geleeënheet, fir an d’Geschicht vun der Bibliothéik an dem Gebai selwer anzedauchen.

