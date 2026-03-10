RTL TodayRTL Today
Op frëscher Dot erwëschtDirekt 4 Männer konnte verhaft ginn, well se geklaut hunn, respektiv als Kompliz täteg waren

Andy Brücker
D'Brigange waren a Supermarchéen um Kierchbierg an zu Féiz aktiv.
Update: 10.03.2026 11:22
© OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance via AFP

E Méindeg de Mëtteg krut d’Police zwee Männer gemellt, déi an engem Supermarché um Kierchbierg e puer Fläschen Alkohol geklaut hunn. Béid konnte gepëtzt ginn a goufen op Uerder vum Parquet verhaft.

Zu Féiz gouf et e Méindeg am Nomëtteg e weidere Fall vun Déifstall, dat och an engem Supermarché. An enger éischter Phas gouf e Mann gestoppt, dee probéiert hat verschidde Kleedungsstécker ze klauen. Am Laf vun der Enquête konnt dunn en zweete Mann ermëttelt ginn, bei deem de Verdacht bestoung, dass hien als Kompliz aktiv war. Béid goufen op Uerder vum Parquet verhaft an haten um Dënschdeg de Moie Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

