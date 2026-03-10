RTL TodayRTL Today
200.000 amplaz 125.000 EuroD'Sécurité routière ASBL kritt méi Sue vum Staat

Joel Detaille
Den Appell vum President Paul Hammelmann ass net op daf Ouere gestouss.
Update: 10.03.2026 12:44

D’Sécurité routière kritt méi Sue vum Staat. Scho virun zwou Wochen huet d’ASBL, déi sech fir méi Stroossesécherheet asetzt mam Mobilitéitsministère eng nei Konventioun ënnerschriwwen. Déi gouf fir dëst Joer ëm 75.000 op elo 200.000 € gehéicht.

An Abrëll d’lescht Joer hat de President vun der Sécurité routière Paul Hammelmann hei op der Antenn en Appell un de Staat lancéiert, well hiren Haaptsponsor, nämlech den Daachverband vun den Assurance-Gesellschaften ACA annoncéiert hat, sech vun dësem Joer u finanziell zeréckzezéien.

Un engagement renforcé pour la sécurité sur nos routes − le ministère de la Mobilité et des Travaux publics accroît sa subvention à la Sécurité routière ASBL (10.03.2026)
Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Sécurité routière ASBL
Invité vun der Redaktioun (8. Abrëll) Paul Hammelmann
Sécurité Routière: Assurancëgesellschafte stoppen no 60 Joer hir Contributiounen

