D’Kompetenze zesummebréngen, fir Iech nach besser z’informéieren, dat ass d’Zil vun der neier News-Redaktioun, ënnert der Leedung vum Guy Weber.

D’Aart a Weis, wéi ee sech informéiert, entwéckelt sech konstant weider. Dës Evolutioun gekoppelt mat de fachiwwergräifende Kompetenze vun eisen Ekippen, hunn dozou gefouert, dass déi eenzel Redaktiounen zesummegeluecht goufen, fir eng grouss Multimedia-Redaktioun ze schafen.

Als neien „Directeur de l’information" ass et dem Guy Weber seng Aufgab, den Alldag vun der Redaktioun ze plangen, z'organiséieren an ze geréieren; Themen a Sujeten ze definéieren an de Volet News wieder z'entwéckelen. Bei dëser Missioun gëtt hie vu 6 Informatiounscheffen ënnerstëtzt. Dozou gehéieren d'Caroline Mart, d'Claude Zeimetz, d'Mariette Zenners, de Frank Goetz, de Roy Grotz an de Jean-Marc Sturm.

De ganze Communiqué

Kirchberg, le 2 avril 2019



Nouvelle organisation au sein d’RTL Lëtzebuerg

Guy Weber nommé Directeur de l’information

Unir les forces pour mieux informer, tel est l’objectif de la nouvelle configuration de la rédaction d’RTL Lëtzebuerg avec à la tête Guy Weber comme nouveau Directeur de l’information d’RTL Lëtzebuerg.

Avec la constante évolution des moyens d’information et la multidisciplinarité des effectifs, la fusion des différentes rédactions en une seule et même rédaction multimédia constitue la suite logique dans le développement de RTL Lëtzebuerg.

En tant que nouveau Directeur de l’information, Guy Weber jouera un rôle essentiel dans la gestion quotidienne des activités et du personnel de la rédaction de RTL Lëtzebuerg. En tant que représentant de la rédaction, sa mission consiste entre autres à déterminer en grandes lignes les thèmes et sujets à couvrir, à assurer la mise en place des procédures et méthodes propres au service de l’information et à contribuer au développement du volet news au sein de RTL Lëtzebuerg.

Afin de coordonner la production et la réalisation de contenus news et de seconder les équipes rédactionnelles dans leur travail au quotidien, Guy Weber sera épaulé par six chefs de l’information, à savoir Caroline Mart, Claude Zeimetz, Mariette Zenners, Frank Goetz, Roy Grotz et Jean-Marc Sturm. En leurs qualités de chefs de l’information, ils assisteront Guy Weber en proposant des sujets d’information, en assurant la réalisation quotidienne des émissions news ainsi que le suivi de l'organisation et de la planification des opérations.

A propos de Guy Weber

Licencié en sciences historiques et détenteur d’un master de l’École de Journalisme de Strasbourg, Guy Weber (55 ans) a rejoint RTL Radio Lëtzebuerg en 1988 en tant que journaliste. En 1990, il devient attaché à la communication auprès de l’Arbed avant de rejoindre RTL Télé Lëtzebuerg comme journaliste sportif en 1994. Par la suite, Guy Weber a occupé le poste de responsable du sport (1996), de chef de l’information de RTL Télé Lëtzebuerg pendant dix-neuf ans avant de passer rédacteur en chef de RTL Télé Lëtzebuerg en 2017.