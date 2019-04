Am Geschichtscours vum Michel Pauly an der Marie-Paule Jungblut ginn déi digital Léiermethoden ëmmer méi an de Fokus gestallt.

Um Enn vum Semester gëtt dann dës nei Methodik zesumme mat de Studenten ausgewäert a fir d'Summersemester adaptéiert.

Geschichtscours op der Uni.lu: d'Studenten am 4. Semester befaasse sech mat der Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg. Wat sech op den éischte Bléck als en hondsgewéinleche Cours ugesäit, ass u sech e Pilot-Projet. Ugefaangen huet dëse Mëtt Februar an en zitt sech nach bis Enn Mee.

Et wëll een net méi rengt Wëssen un d'Studente vermëttelen, ma si aktiv um Cours bedeelege loossen. Dëst zesumme mat den neien, moderne Kommunikatiounsmëttel.

Et geet net drëms, datt d'Studenten d'Äntwert am Sall selwer ginn. Déi digital Medie kommen hei an d'Spill. Op dës Manéier ass d'Anonymat garantéiert an d'Angscht bei de Studenten, eng falsch Äntwert ze ginn, ass net ginn.

Wärend de 60 Minutten, wou de Cours dauert, kréien d'Studente Froe gestallt. Soubal jidderee per Mausklick geäntwert huet, gëtt opgeléist.

Iwwregens huet de Geschichtscours de Méindeg de Moie mat der Fro ugefaangen, wéi d'Studenten nom Weekend drop wären.

