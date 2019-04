Ee Groussbrand gouf et op engem Bauerenhaff zu Gonnereng. Géint 1 Auer goufen d'Pompjeeën alarméiert, dass eng Scheier komplett géif a Brand stoen.

Direkt goufen e puer Corpsen op d'Plaz geschéckt. D'Flamen hu riskéiert op eng zweet Scheier iwwerzegräifen. Duerch déi séier Interventioun vun de Pompjeeë konnt dat awer verhënnert ginn. Géint 2 Auer um Donneschdeg de Moie war d'Feier ënner Kontroll. D'Noläschaarbechten hunn awer nach bis 3 Auer gedauert.

Bis an déi fréi Moiesstonne sinn awer Pompjeeën op der Plaz bliwwen, fir de Fall wann nach eemol ee Feier ausgebrach wier. Wéi et um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué vum CGDIS heescht, ass kengem eppes geschitt, weder Mënsch nach Déier.

Am ganze ware 7 Pompjeescorpsen mat am ganze 70 Mann am Asaz, souwéi de Sauvetage vun den Déieren:

CIS Jonglënster, CIS Hieffenech, CIS Nidderaanwen, CIS Lëtzebuerg, CIS Walfer, CIS Menster, CIS Mäertert a GIS Sauvetage animalier.