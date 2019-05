Ganz vill Leit an Éieregäscht, dorënner offiziell Vertrieder aus 120 Länner, vun de Kinnekshaiser, aus Politik a Gesellschaft, hunn Äddi gesot.

Si all hunn zesumme mat der groussherzoglecher Famill dem verstuerwene Grand-Duc Jean déi lescht Éier erwisen.

An der Kathedral an der Stad war iwwer d'Mëttesstonn e Staatsbegriefnes. 1.400 Leit waren an der Kathedral derbäi, Dausende Leit an de Stroossen an e puer Honnert op der Place d'Armes, wou d'Trauerzeremonie op engem groussen Ecran iwwerdroe gouf.