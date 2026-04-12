Waardeschlaange virun de WalbüroenRekord-Bedeelegung bei de Parlamentswalen an Ungarn

AFP, iwwersat vun RTL
Bis 13 Auer e Sonndeg hu 54 Prozent vun de Walberechtegten hir Stëmm ofginn. Bis zum Enn vun der Wal um 19 Auer gëtt mat enger Bedeelegung vun 80 Prozent gerechent.
Update: 12.04.2026 15:57
Zu Solymar an Ungarn waarde Leit an engem Wallokal drop, hir Stëmm kënnen ofzeginn.
An Ungarn kéint e Sonndeg no 16 Joer d’Enn vum Viktor Orban senger Zäit als Regierungschef komm sinn. Am Virfeld vun de Walen e Sonndeg louch seng rietsnationalistesch Fidez-Partei an den Ëmfroen däitlech hannert der Partei “Tisza” vum konservativen Oppositiounspolitiker Péter Magyar. Wéi den Nach-Regierungschef e Sonndeg seng Stëmm ofginn huet, huet hien nach eng Kéier gewarnt, dass Ungarn seng Onofhängegkeet net dierft un d’EU verléieren. De Maygar huet sengersäits en Enn vun der Korruptioun a vun der schlechter ekonomescher Situatioun versprach.

Wärend de Viktor Orban bei ville Sujeten - notamment der Ënnerstëtzung fir d’Ukrain - als Aussesäiter an der EU gëllt, huet de Magyar annoncéiert, Ungarn am Fall vun enger Victoire nees op e méi pro-europäesche Wee ze bréngen.

E Sonndeg gëtt an Ungarn gewielt
Kënnt de Regierungswiessel a wien ass dem Viktor Orbán säin Erausfuerderer?

Rekord Walbedeelegung am fréien Nomëtteg

Bis 13 Auer e Sonndeg hu 54,1 Prozent vun de walberechtegten Ungaren an Ungarinnen hir Stëmm ofginn. Dat wier dem nationale Walbüro no e Rekordwäert. Bei de leschte Walen am Joer 2022 haten zu dësem Zäitpunkt eréischt 40,1 Prozent vun de Walberechtegten hir Stëmm ofginn. Reporter vun der Noriichtenagence AFP schwätze vu laange Waardeschlaange virun de Wallokaler.

7,5 Millioune Bierger an Ungarn selwer a 500.000 Ungaren aus dem Ausland dierfe bei dëse Walen hir Stëmm ofginn. Et gëtt mat enger Walbedeelegung vu ronn 80 Prozent gerechent.

An Ungarn kéint e Sonndeg no 16 Joer d'Enn vum Viktor Orban senger Zäit als Regierungschef komm sinn.

Definitiivt Resultat kéint laang op sech waarde loossen

E Sonndegowend um 19 Auer maachen d’Wallokaler dann hir Dieren zou. Déi éischt provisoresch Resultater fir fir 20 Auer erwaart. Bei engem ganz knappe Resultat kéint et allerdéngs bis d’nächste Samschdeg daueren, bis en definitiivt Resultat virläit.

Am meeschte gelies
Decouverte vu geféierlecher Substanz zu Lëtzebuerg
Och scho syntheetesch Cannabinoiden op anere Plazen an Europa entdeckt
Video
Sonndesinterview mat der Michèle Pütz
"D'Diagnos Kriibs war ewéi eng Fauscht an d'Gesiicht"
Video
Fotoen
5
Keen Deal zu Islamabad
Friddensgespréicher tëscht den USA an dem Iran gescheitert
Garer Quartier
Schantje vun der Sécurité sociale op historeschem Site
Video
Fotoen
Union Berlin trennt sech vu Steffen Baumgart
Marie-Louise Eta gëtt éischt Cheftrainerin an der Männer-Bundesliga
Weider News
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Nom Echec vun de Friddensgespréicher
Donald Trump annoncéiert Blockad vum Passage vun Hormus
7
Wie ein "Rettungsboot im Universum": Nach ihrer Rückkehr haben die Astronauten der Mondmission Artemis 2 die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die Crew war am Vortag nach rund zehn Tagen im All und ihrer historischen Mond-Umrundung auf die Erde zurückgekehrt.
An der Nuecht op e Samschdeg nees gelant
Artemis-II-Astronaute beschreiwen d'Äerd als "Rettungsboot" am All
Fotoen
Een Appartementshaus an der ukrainescher Stad Sumy, dat e Samschdeg vun enger Dron zerstéiert gouf.
Eng sëllege Verstéiss gemellt
Russland an Ukrain beschëllege sech géigesäiteg, Ouschter-Wafferou net ze respektéieren
E Sonndeg gëtt an Ungarn gewielt
Kënnt de Regierungswiessel a wien ass dem Viktor Orbán säin Erausfuerderer?
Video
20
Flotilla a Richtung Gaza
Hëllef a Symbolpolitik gläichzäiteg
Video
Den Donald Trum beim Verloosse vun der Air Force One
Soll 76 Meter héich sinn
Donald Trump presentéiert Pläng fir en Arc de Triomphe zu Washington D.C.
24
