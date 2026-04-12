An Ungarn kéint e Sonndeg no 16 Joer d’Enn vum Viktor Orban senger Zäit als Regierungschef komm sinn. Am Virfeld vun de Walen e Sonndeg louch seng rietsnationalistesch Fidez-Partei an den Ëmfroen däitlech hannert der Partei “Tisza” vum konservativen Oppositiounspolitiker Péter Magyar. Wéi den Nach-Regierungschef e Sonndeg seng Stëmm ofginn huet, huet hien nach eng Kéier gewarnt, dass Ungarn seng Onofhängegkeet net dierft un d’EU verléieren. De Maygar huet sengersäits en Enn vun der Korruptioun a vun der schlechter ekonomescher Situatioun versprach.
Wärend de Viktor Orban bei ville Sujeten - notamment der Ënnerstëtzung fir d’Ukrain - als Aussesäiter an der EU gëllt, huet de Magyar annoncéiert, Ungarn am Fall vun enger Victoire nees op e méi pro-europäesche Wee ze bréngen.
Bis 13 Auer e Sonndeg hu 54,1 Prozent vun de walberechtegten Ungaren an Ungarinnen hir Stëmm ofginn. Dat wier dem nationale Walbüro no e Rekordwäert. Bei de leschte Walen am Joer 2022 haten zu dësem Zäitpunkt eréischt 40,1 Prozent vun de Walberechtegten hir Stëmm ofginn. Reporter vun der Noriichtenagence AFP schwätze vu laange Waardeschlaange virun de Wallokaler.
7,5 Millioune Bierger an Ungarn selwer a 500.000 Ungaren aus dem Ausland dierfe bei dëse Walen hir Stëmm ofginn. Et gëtt mat enger Walbedeelegung vu ronn 80 Prozent gerechent.
E Sonndegowend um 19 Auer maachen d’Wallokaler dann hir Dieren zou. Déi éischt provisoresch Resultater fir fir 20 Auer erwaart. Bei engem ganz knappe Resultat kéint et allerdéngs bis d’nächste Samschdeg daueren, bis en definitiivt Resultat virläit.