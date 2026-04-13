Ënnert bestëmmte KonditiounenElektronesch Foussfessel als Alternativ zum Prisong

Nicky Soisson
Spéitstens zanter der Affär mam Nicolas Sarkozy bei eise franséischen Noperen, héiert een nees méi dacks vun der elektronescher Foussfessel.
Update: 13.04.2026 06:55
Eng elektronesch Foussfessel
© dpa

Aktuell droen hei am Land 15 Leit sou en Dispositif, 12 Männer an 3 Fraen. Zuelen, déi natierlech variéieren. Sou en elektronesche Bracelet, wéi d’Foussfessel och genannt gëtt, kritt awer nach laang net jiddereen, erkläert de Laurent Thyes vum Justizministère:

“D’Konditiounen, déi am Gesetz virgesi sinn, sinn, dass keng Gefor méi däerf vun der Persoun ausgoen. D’Persoun muss och e feste Wunnsëtz hei zu Lëtzebuerg hunn. Si muss och enger Aarbecht nogoen oder eng berufflech Formatioun suivéieren an hir Strof däerf net méi wéi 3 Joer sinn respektiv de Rescht vun där Strof, déi se nach ofzesëtzen hunn am Prisong, däerf net méi wéi 3 Joer sinn.”

Wann ee vun enger Foussfessel schwätzt, kënnt engem nawell gären d’Bild vun esou enger eisener Kugel, déi mat enger Ketten um Fouss fixéiert ass. Dës ass awer däitlech méi diskreet:

“Dat ass sou en Dispositif aus Plastik, deen ënnen um Schinnebeen vun der Persoun ugemaach gëtt. An deen ass da verbonne mat engem Boîtier, deen am Haus vun der Persoun ugemaach gëtt an do ginn dann eebe Signaler tëschent deenen zwou Saachen hin an hier an et gëtt festgeluecht, wann dee Bracelet där Persoun gi gëtt, wéini se muss doheem sinn, zu wat fir engen Zäiten. A wa se eeben net zu deenen Zäiten doheem ass, da gëtt en Alarm ausgeléist.”

Dat heescht awer elo net, wéi een dat vläicht menge kéint, dass dann d’Police direkt virun der Dier steet. De Laurent Thyes vum Justizministère:

“Well mer hei an der Resozialisatioun respektiv Reinsertioun sinn, ass et sou, dass dat da vum SCAS - well di Persoun gëtt wärend där Period déi ganzen Zäit suivéiert - do gëtt dann eebe gekuckt, wat ass do geschitt a wat muss een eventuell maachen. Et ass natierlech kloer, wann ee gesäit, dass déi Mesuren ze oft violéiert ginn oder wann dat méi grave ass, da kann natierlech de Bracelet zu all Moment erëm ofgeholl ginn an da muss déi Persoun zréck an der Prisong.”

Bei sou engem elektronesche Bracelet geet et ebe virun allem ëm d’Reinsertioun vun der Persoun:

“Dat heescht, fir der Persoun ze erméiglechen, nees an der Gesellschaft Fouss ze faassen an eigentlech net primär d’Iwwerwaachung, déi natierlech och stattfënnt. Dat heescht, dat si Leit wou ee gesäit, voilà, déi hunn e groussen Deel vun hirer Prisongsstrof ofgesat an et kann een eigentlech elo schonn mat der Reinsertioun an d’Gesellschaft ufänken an do ass eeben de Bracelet ee ganz gudde Moyen dofir, notamment eebe wann se eng Formatioun suivéieren oder enger Aarbecht noginn.”

Sou eng Foussfessel ze droen, ass also éischter als eppes Positives ze gesinn. Et erméiglecht de Leit de Wee nees lues a lues zréck an e gereegelt Liewen an an d’Fräiheet ze fannen, wa si déi néideg Konditiounen erfëllen.

Am meeschte gelies
Orban gratuléiert Walgewënner
Tisza-Partei vum Péter Magyar ka sech Zwee-Drëttel-Majoritéit sécheren
Video
45
Nom Echec vun de Friddensgespréicher
Donald Trump annoncéiert Blockad vum Passage vun Hormus
44
D'Police mellt
Awunner gëtt bei Iwwerfall zu Uewerkäerjeng mat Waff menacéiert
Wéinst enger Warnung, déi e Motor betrëfft
De Luxair-Vol "LG3837" huet ënnerwee fir op Madrid Demi-tour gemaach
Zu Wäiswampech
Véier Blesséierter bei engem Feier an enger Kummer
Weider News
Dräi Lëtzebuerger Deputéiert waren als Walobservateure vun der OSZE an Ungarn bei de Parlamentswale mat dobäi.
3 Lëtzebuerger Walobservateuren an Ungarn dobäi
"Déi Wale si fräi a fair a ganz gutt organiséiert ofgelaf", esou de Gilles Baum
Audio
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (13. Abrëll)
Djuna Bernard - Deputéiert vun déi gréng
Video
Audio
8
Wéinst enger Warnung, déi e Motor betrëfft
De Luxair-Vol "LG3837" huet ënnerwee fir op Madrid Demi-tour gemaach
Manktem u Main d’oeuvre
Nei Usätz an der Fleeg solle Léisunge bréngen
Video
19
Weider Detailer zu Iwwerfall zu Diddeleng
Mataarbechterinne vum Buttek goufe vu Mann mat Schosswaff menacéiert
Dräi Lëtzebuerger Deputéiert waren als Walobservateure vun der OSZE an Ungarn bei de Parlamentswale mat dobäi.
3 Lëtzebuerger Walobservateuren an Ungarn dobäi
"Déi Wale si fräi a fair a ganz gutt organiséiert ofgelaf", esou de Gilles Baum
Audio
Fotoen
1
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
