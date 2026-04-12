RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Weider Detailer zu Iwwerfall zu DiddelengMataarbechterinne vum Buttek goufe vu Mann mat Schosswaff menacéiert

RTL Lëtzebuerg
D'Police hat eis de Virfall schonn e Samschdeg confirméiert, nodeems mir vun engem Lieser dorop opmierksam gemaach goufen. Elo ginn et weider Detailer zum Fall.
Update: 12.04.2026 11:41
© Laurent Weber

Zwou Vendeusë wiere beim arméierten Iwwerfall op ee Buttek an der Rue de la Libération zu Diddeleng mat senger Schosswaff menacéiert ginn, mellt d’Police e Sonndeg de Moien an hirem Bulletin. Éischten Informatiounen no huet de Mann sech e Samschdeg de Moie géint 4.45 Auer Zougang zum Geschäft verschaaft a gouf de Frae géigeniwwer handgräiflech, ier hie si opgefuerdert huet, him Boergeld ze ginn. De Verdächtegen huet sech duerno domat duerch d’Bascht gemaach. Et gouf direkt eng Sich an d’Weeër geleet, ma och e puer Patrulle konnten de Mann net opdreiwen. Et goufen Ermëttlungen an d’Weeër geleet.

RTL gouf e Samschdeg de Moie vun engem Lieser op en Iwwerfall op een Tubaksbuttek an der Rue de la Libération zu Diddeleng opmierksam gemaach, bei deem och eng Vendeuse agresséiert gi wier. D’Police eis e Virfall an der Rue de la Libération confirméiert, ma vill Informatiounen zum Fall gouf et deen Ament nach net, well d’Ermëttlungen nach géife lafen, esou eng Spriecherin vun der Police e Samschdeg.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.